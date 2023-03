Gli ABBA porteranno il loro tour virtuale in giro per il mondo

Un concerto “virtuale” in tour mondiale: l’ambizioso progetto milionario del gruppo svedese fa ancora discutere Condividi

Lo scorso maggio ha fatto molto discutere il concerto virtuale Voyage degli Abba a Londra, che è stato realizzato in un'arena appositamente costruita per l'occasione. Per quell'evento sono stati venduti oltre un milione di biglietti. Un successo clamoroso per l'opera, al punto che Universal Music, l'etichetta della band svedese, ha deciso di portarlo "in tour" in tutto il mondo. Una mossa di marketing assolutamente unica nel panorama musicale, che in parte sfrutta le potenzialità del metaverso e dell'intelligenza artificiale per realizzare qualcosa che non si era mai visto prima. Lucian Grainge, presidente di Universal Music, ha sottolineato che ancora non ci sono i dettagli ma che il progetto esiste e verrà condotto in porto.

Voyage tour degli Abba: il progetto

"I piani sono ora in fase di sviluppo per portare 'Abba Voyage' in tutto il mondo", ha dichiarato Grainge. Visto e considerato il tipo di spettacolo, che non prevede la presenza fisica né degli artisti né, tanto meno, del pubblico, è plausibile che il progetto consista nell'ambientare lo spettacolo nelle principali città di tutto il mondo, per dare al pubblico l'illusione di poter partecipare ai concerti del gruppo svedese anche dall'altra parte del mondo. Il sempre attento Variety ha anche provato a raggiungere telefonicamente l'etichetta musicale ma loro stessi hanno dichiarato di non avere maggiori informazioni da fornire in merito all'evento. Questo, però, non deve far credere che si tratti di qualcosa di estemporaneo, perché dietro l'evento Abba Voyage c'è un lavoro che va avanti da 6 anni e un investimento milionario, che ha visto Industrial Light & Magic di George Lucas utilizzare la tecnologia di motion-capture per creare gli avatar del gruppo o, come vengono amichevolmente chiamati, gli "Abba-tar".

Cos'è l'Abba Voyage

L'evento di Londra ha inevitabilmente scatenato la curiosità dei fan e non solo, come dimostra il milione di biglietti venduti. Gli avatar del gruppo svedese sono stati realizzati a immagine e somiglianza dei suoi componenti nel 1979. Il concerto di Londra è stato pianificato per avere una durata di 90 minuti, con tutte le canzoni più amate del gruppo scandinavo. Qualcuno lo definisce uno spettacolo di ologrammi ma in realtà dietro c'è molto di più. Ci sono tutte le nuove tecnologie e c'è anche un grande lavoro da parte degli stessi membri della band, oggi settantenni, che hanno trascorso lunghe ore a muoversi e a farsi riprendere dalle telecamere motion-capture per rendere l'effetto quanto più realistico possibile.