La rivelazione degli ABBA sulla possibile reunion

Gli ABBA rivelano che non c’è possibilità per una nuova reunion

Dopo aver sopreso i fan di tutto il mondo con l’uscita del nuovo album Voyage, lo scorso 5 novembre 2021, gli ABBA sono stati nelle ultime ore gli assoluti protagonisti di un’intervista che ha letteralmente sconvolto le certezze dei sostenitori in tutto il mondo che, alla luce dei nuovi progetti musicali, altro non aspettava che una reunion del celebre collettivo musicale icona del genere pop ed elettropop svedese ed europeo, con Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad e Björn Ulvaeus. Pare essere stato proprio quest’ultimo ad aver rivelato alla stampa internazionale che lo speciale concerto virtuale e in ologramma, che si terrà a Londra il prossimo venerdì 27 maggio, sarà per loro la ultima e vera occasione di incontro. “Non credo che ci sarà più musica con gli ABBA - ha rivelato Björn - penso che sia stato sicuramente il nostro ultimo album", ha detto riferendosi a Voyage. Giunto al successo planetario nel 1974, con la vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano Waterloo, il quartetto svedese degli ABBA ha condiviso la scena musicale e i palcoscenici di tutto il mondo fino al 1982, quando si è ufficialmente sciolto, salvo poi riunirsi all’inizio del 2021 per registrare il nuovo disco a ben 39 anni dal precedente. È proprio il grande traguardo raggiunto ad aver spinto la band all’organizzazione di uno spettacolo musicale e digitale super coinvolgente, dove i membri stessi appariranno in versione di ologramma. Una reunion che sarà però una una tantum, visto che difficilmente il gruppo si ritroverà nei prossimi anni per registrare nuovi inediti. Gli ABBA resteranno per sempre tra i grandi nomi della musica internazionale e in particolare del genere pop, con oltre 400 milioni di album venduti in 50 anni e pezzi cult come Mama Mia!, Dancing Queen, Take a Chance On Me e Thank You For The Music.