Black Superman, James Gunn smentisce che il film sia stato cancellato

Era l’inizio del 2021 quando la Warner Bros. ha rivelato che il regista e produttore statunitense J.J. Abrams avrebbe realizzato un nuovo film su Superman , con la sceneggiatura affidata al giornalista e Ta-Nehisi Coates, nonché già stimato autore per la Marvel Comics della serie di Black Panther e Captain America. Ta-Nehisi Coates , noto proprio per aver trattato soprattutto di questioni culturali, sociali e politiche in merito agli afroamericani e alla supremazia bianca, ha ricevuto dunque l’importante incarico di scrivere una storia avente per protagonista un Superman nero , già apparso nei fumetti.

Un’attesa che ha fatto (quasi) perdere le speranze

La notizia del nuovo audace progetto in cantiere ha fin da subito attirato l’attenzione di tantissimi fan DC nel mondo, che però per molto tempo hanno continuato ad attendere precise novità invano. Dal momento che da quell’annuncio nel febbraio 2021 non sono più uscite grandi informazioni in merito alla pellicola, sembrava infatti ormai scontato che il progetto su Black Superman di Ta-Nehisi Coates non sarebbe mai decollato ufficialmente. Ma se la conferma ufficiale tarda a farsi sentire, le nuove indiscrezioni del direttore creativo e co-presidente dei DC Studios, James Gunn, rassicurano i fan in merito alla possibilità di poter effettivamente assistere al progetto sul grande schermo, indipendentemente dall’inclusione del titolo Superman: Legacy nel “roster” DC.

E proprio in relazione alla compresenza tra i due prodotti, così Gunn si è espresso a io9: "I due progetti sono totalmente indipendenti. È un film emozionante: so che Chantal Nong, produttore esecutivo, ne è davvero entusiasta. Se si rivelerà esserlo e se, dopo che avrò letto la sceneggiatura, il tempismo sarà giusto, non dubito che potrebbe realmente accadere. Non è minimamente connesso con i miei piani e sarebbe un Elseworld come Joker".