The Flash, il film in anteprima al Comicon di Napoli lunedì 1° maggio

Ezra Miller e gli altri volti del cast

Forte delle prime reazioni e dei commenti positivi, il film diretto da Andy Muschietti (che ha firmato IT e IT - Capitolo 2 nonché La Madre) arriva in Italia all'interno del Comicon, evento che raggruppa un pubblico specializzato e certamente molto interessato all'attesa pellicola DC.

Come è noto, il titolo, primo stand-alone cinematografico di Flash, basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, ha come interprete principale Ezra Miller nei panni di Barry Allen. Il protagonista, chiamato a salvare il mondo e sé stesso per mezzo dei suoi superpoteri e della capacità di viaggiare nel tempo, sarà affiancato in questa avventura da un cast internazionale di alto profilo. Tra gli altri interpreti si contano: Michael Shannon, già apparso in Bullet Train e Batman vs Superman: Dawn of Justice, Ron Livingston, nel cast de L’evocazione - The Conjuring, Kiersey Clemons, che ha recitato in Zack Snyder's Justice League, e l'astro nascente Sasha Calle. Un posto speciale è riservato a Michael Keaton che tornerà a recitare nei panni di uno dei suoi personaggi più famosi, Batman/Bruce Wayne.