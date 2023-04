Comicon 2023, programma e ospiti del mondo del cinema e delle serie TV

Il festival culturale internazionale, giunto all'edizione numero ventitré, ospiterà a Napoli oltre trecentocinquanta artisti provenienti da tre continenti. Per gli appassionati dei prodotti del grande e piccolo schermo, le anteprime e gli eventi speciali sono davvero tantissimi Condividi

A poco più di una settimana dall'apertura dei cancelli della Mostra d'Oltremare, svelati a Napoli i dettagli della XXIII edizione del Comicon, Salone Internazionale del Fumetto ormai classificabile come International Pop Culture Festival per effetto di un cartellone denso di appuntamenti che interessano l'editoria quanto il mondo del gaming, quello dei social media e quelli del cinema e delle serie tv, tutti di grande richiamo.

Molti gli ospiti attesi nel capoluogo partenopeo e le chicche in programma legate ai titoli più rilevanti della stagione del piccolo e del grande schermo. Ecco, nel dettaglio, gli eventi da non perdere dal 28 aprile al 1°maggio.

Il maxi evento partenopeo Claudio Curcio e Matteo Stefanelli, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico del Comicon, hanno presentato con orgoglio a Napoli nella sede della Regione Campania il programma degli eventi e i nomi dei personaggi che animeranno la manifestazione che ha già registrato numeri altissimi di ticket e abbonamenti venduti dall'apertura del presale. Al Comicon, oltre ai centoventimila visitatori previsti, si attendono più di trecentocinquanta artisti provenienti da tre continenti, numeri che riportano la kermesse ai successi delle stagioni precedenti alla pandemia che ha imposto al Festival due anni di stop tra 2020 e 2021. Dopo l'edizione 2022, realizzata in presenza, il 2023 riporta a Napoli alcuni dei nomi più amati dagli appassionati di prodotti destinati al cinema e alla tv. Fedele a una direzione artistica che anche in passato ha sempre tenuto in considerazione i numerosi legami tra il mondo del fumetto e quello degli altri media, il Comicon darà spazio anche quest'anno ad eventi speciali, anteprime e panel che saranno di grande interesse per il pubblico, specie per chi visita i padiglioni espositivi in cerca di news e anticipazioni sui titoli principali della stagione in corso e della prossima.

Comicon 2023: le anteprime cinematografiche In attesa del debutto nelle sale (previsto, in Italia, il 18 maggio), il Comicon proietterà venerdì 28 aprile al Teatro del Mediterraneo in esclusiva mondiale un contenuto inedito di Fast X, decimo titolo della saga di Fast & Furious con Vin Diesel. Stessa sede, ma lunedì 1° maggio, per l'anteprima di quindici minuti di The First Slam Dunk. L'evento legato all'atteso lungometraggio ispirato al manga Slam Dunk vedrà la presenza del campione di basket Linton Johnson. Anteprima al Teatro del Mediterraneo il 30 aprile, alla presenza di Federico Zampaglione, musicista e regista, di Terrifier 2, che segna il ritorno di Art The Clown. Il 1°maggio è anche la volta di Unicorn Wars, film animato del fumettista e regista Alberto Vazquez. Spazio al mondo di David Lynch il 30 aprile col documentario Lynch/Oz (per tutti al cinema dall'8 al 10 maggio). Altre proiezioni saranno effettuate presso lo stand di Crunchyroll, piattaforma di streaming presente nell'area Asian Village. Tra gli ospiti annunciati anche gli attori Lillo e Valerio Mastandrea, quest'ultimo nella giuria per l'assegnazione dei premi legati alla manifestazione. approfondimento Fast X, Vin Diesel pubblica uno scatto dal set del film a Roma

Gli incontri e le celebrazioni dei cult Numerosi gli incontri in cui si approfondiranno tematiche legate al mondo della settima arte e non solo. La cosplayer Himorta e la booktoker Martina Levato parleranno il 1°maggio della Hunger Games Saga in attesa di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, di cui sarà presentato un teaser trailer. Il 28 aprile per i venti anni dall'uscita di Kill Bill Vol.1 si discuterà di cinema action ed arti marziali con esperti del settore. Stesso tema per le celebrazioni dei cinquant'anni de I 3 dell'operazione Drago, cult con Bruce Lee, proiettato in versione restaurata il 30 aprile. Grazie a Paramount, Andrea Ippoliti presenzierà alla proiezione di cortometraggi animati inediti degli anni Trenta, tutti restaurati. In più, in attesa di Transformers - Il risveglio, speaker della manifestazione, sarà la voce italiana di Optimus Prime, il leader degli Autobot di Trasformers.

Le serie tv: da Shake a Pesci Piccoli dei The Jackal Nutrito anche il programma per gli appassionati di serie che potranno scoprire il 28 aprile insieme ai protagonisti tutte le curiosità su Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, lo show distribuito da Prime Video ideato ed interpretato dai The Jackal. Il 30 aprile è la volta di Shake, fresca di debutto su RaiPlay, con Jason Premphe, Giulia Fazzini, Giada Di Palma e Alessandra Cannavà che incontreranno il pubblico. Il 28 aprile, invece, la proiezione in anteprima di due episodi di Dragonero - I Paladini, primo prodotto animato firmato (anche) Da Bonelli Entertainment. Sorprese anche per i fan di Mare Fuori sul quale durante il Comicon sarà fatto un annuncio speciale.



