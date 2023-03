Jeremy Renner condivide una nota del nipote dopo l'incidente

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Sono molto fortunato perché mio zio è Occhio di Falco (che è uno degli Avengers). Sono anche molto fortunato che mio zio sia vivo dopo il suo incidente”. In poche righe ordinate su un foglio di carta, condivise in una story Instagram da Jeremy Renner, il nipotino dell’attore ha espresso felicità per i superpoteri cinematografici dello zio e, soprattutto, per l’esito positivo dell’incidente con lo spalaneve avvenuto il giorno di Capodanno. Renner, nel tentativo di liberare l’auto di un familiare bloccata dalla neve, era infatti rimasto schiacciato dal pesante macchinario sul vialetto della casa di montagna in Nevada ed era stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso, ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a diversi interventi chirurgici. La star Marvel, ora in convalescenza a casa, ha reagito con affetto alla letterina del nipotino: “Ti voglio bene, mio ometto. Ti voglio bene, Auggie”.