"Una gran voglia di vivere", l’intervista a Michela Andreozzi. VIDEO

Una storia d'amore si trasforma, sempre, prima ancora di finire. Con leggerezza e delicatezza Michela Andreozzi lascia per un attimo la commedia ed esplora il "romance" nel film "Una gran voglia di vivere" con Fabio Volo e Vittoria Puccini. Disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Un film sull’amore e più in generale una pellicola sulla donna e sull’uomo.

Michela Andreozzi cambia e sperimenta un nuovo registro, quello romantico, in un film che si intitola “Una gran voglia di vivere” liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo che della pellicola è protagonista insieme a Vittoria Puccini. Una coppia in crisi, dopo anni di matrimonio e piccole routine: nessun tradimento, nessun grande scossone, nessun apparente problema.

Eppure qualcosa non va o meglio, non va più come prima.

Forse un viaggio, in questo caso nella bellissima Norvegia, potrebbe aiutare a mettere a fuoco il problema o semplicemente ad accettare che siamo sempre in trasformazione. Disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) , ecco che cosa ci ha raccontato Michela Andreozzi sul film, sull’amore e non solo.

Michela Andreozzi, regista di “Una gran voglia di vivere” o “regissa” come so che a volte ti piace definirti?!

“Mi sento sempre “regissa” questo non cambia mai, anche se qui ho cambiato un po' il genere perché questo film è più romantico rispetto ai miei precedenti che erano più commedia. Il film, che non è ambientato a Roma, è tratto dal libro di Fabio (Volo), anzi è liberamente tratto nel senso che nel libro troviamo un uomo in dubbio verso il suo decennale matrimonio, mentre nel film (scritto insieme a Fabio e Filippo Bologna) noi abbiamo creato la storia di una coppia, in cui troviamo oltre al marito anche la moglie con un proprio arco narrativo. Marco e Anna (interpretata da Vittoria Puccini), così si chiamano i protagonisti, sono dunque diventati due personaggi con le proprie ragioni e motivazioni e sono in crisi.

All’inizio sono innamorati pazzi, poi dopo dieci anni non capiscono più cosa sia andato storto ma qualcosa è successo perché l’amore andrebbe sempre alimentato. In effetti, se dovessi sintetizzare il film, direi che è una pellicola in cui ci si pone la domanda: come si fa a fare durare l’amore! Ad Anna sostanzialmente prende “una gran voglia di vivere” e quello che ha non le basta più.

Per questo cerca di mettere in crisi la coppia, di farsi domande: lui, il marito, non molla perché è ancora innamorato e decidono di far contento il figlio e di fare un viaggio insieme in Norvegia. Io stessa ho fatto un bellissimo viaggio con mio marito (Massimiliano Vado) e abbiamo messo insieme le varie esperienze, per questo nel film c’è una gran parte dedicata proprio al viaggio e credo che sia un momento in cui “si respira” molto”.