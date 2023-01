Netflix ha lanciato online il primo teaser trailer dell’atteso film ispirato alla serie tv inglese con l’attore, che dopo l’uscita al cinema arriverà su Netflix nel mese di marzo (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Qualcosa sta arrivando” dice qualcuno nel primo teaser trailer di Luther: The Fallen Sun, film al cinema dal 24 febbraio 2023 per poi essere disponibile su Netflix a partire dal 10 marzo 2023 (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Diretto da Jamie Payne, Luther: The Fallen Sun si basa su una sceneggiatura di Neil Cross, creatore della serie tv omonima. Idris Elba torna nei panni del protagonista, e al suo fianco nel cast ci saranno anche Andy Serkis e Cynthia Erivo.

“È davvero pericoloso quando si passa dalla televisione al cinema e hai a disposizione un sasso di soldi. Rischi di cambiare le caratteristiche per cui è noto lo show. Volevo assicurarmi che, anche se avessimo un budget maggiore, [non distorcessimo] troppo i parametri del mondo di Luther, Abbiamo amplificato l’azione e amplificato la posta in gioco” ha detto Elba a Empire Magazine.

Luther: The Fallen Sun, la trama del film approfondimento Idris Elba ha finito di girare Luther: "Sono davvero orgoglioso" John Luther si ritrova a indagare sul caso di un serial killer che sta seminando il terrore per le strade di Londra. C’è un piccolo imprevisto: il detective è in prigione in seguito ad alcuni sfortunati eventi legati alla fallita cattura di un cyber-psicopatico e quindi non può dare la caccia al sospettato direttamente, almeno fin quando non riesce ad evadere. La serie di cinque stagioni è stata realizzata tra il 2010 e il 2019. “Luther è una forza inarrestabile. Ma fino a questo momento ha dovuto aggirare le leggi delle forze dell’ordine, perchè quello era il suo lavoro. Ora è un fuggitivo. Questo è Luther privo di vincoli. Quest’uomo è talmente avanti nel suo modo di pensare e di agire. È come una palla da demolizione, ma la palla da demolizione più intelligente che abbiate mai incontrato in vita vostra” ha detto il regista Payne.

Il cast di Luther: The Fallen Sun GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Idris Elba interpreta il detective che abbiamo già conosciuto con la serie tv Luther, mentre Cynthia Erivo vestirà i panni di una sua collega che lavorerà a stretto contatto con lui diventando quasi la sua nemesi. Serkis invece è stato scelto come principale antagonista, il villain criminale della storia con cui Luther dovrà fare i conti. Infine Dermot Crowley torna nei panni di Martin Schenk. “Volevo davvero amplificare ciò che abbiamo fatto con la serie televisiva. Ha fatto così tanto per piegare la legge al fine di catturare i cattivi che è finito in prigione. È da qui che inizia la storia. Questo vecchio caso che non è mai stato risolto si insinua nuovamente nella sua vita. E John non può fare a meno di trovare un modo per essere coinvolto. Il cattivo è là fuori e lui deve andare a prenderlo” ha aggiunto Elba.