Luther, il film: Andy Serkis e Cynthia Erivo nel cast

“Luther” è senza dubbio una delle produzioni più importanti della carriera di Idris Elba, ben distribuita tra cinema e serie TV. Sul piccolo schermo si è fatto apprezzare anche in “The Wire”, tra gli altri titoli, mentre al cinema ha lavorato in svariate produzioni di successo:

Il cast

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO

Non è possibile sapere quali personaggi del passato di “Luther” troveranno spazio nella pellicola (conclusiva?). “The Hollywood Reporter” ha però indicato l’aggiunta di due importanti attori al gruppo. Si tratta di Andy Serkis e Cynthia Erivo. I due sono stati scritturati come co-protagonisti della pellicola. Il loro ruolo sarà dunque cruciale per lo svolgimento della trama.

Il film sarà prodotto da BBC e Netflix e vedrà Serkis ed Erivo nei panni dei villain della storia, seppur in maniera differente. Andy Serkis è stato descritto come “il criminale più pericoloso della storia”. Cynthia Erivo, invece, sarà una collega detective, descritta però come la “nemesi di Luther”.

La sceneggiatura è stata scritta dal creatore della serie, Neil Cross. Alla regia ci sarà Jamie Payne, che ha già diretto la quinta stagione dello show. Stando alle ultime notizie, la produzione dovrebbe avere inizio il prossimo novembre. Per ora non vi è alcuna informazione relativa a una possibile data d’uscita. Se tutto dovesse andare secondo i piani, però, i fan potrebbero tornare in sala per “Luther” sul finire del 2022.