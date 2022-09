Hatching - La forma del male, il trailer dell'horror in arrivo

La pellicola dell’orrore che è stata presentata in anteprima al Sundance arriverà tra poco nelle sale italiane, promettendo di far battere i denti. E non dal freddo… Ecco il video che anticipa ciò che attende gli horror-addict, i quali non possono perdersi il lungometraggio di esordio della regista finlandese Hanna Bergholm. Arriverà sul grande schermo italiano il 6 ottobre ma già catapulterà nell'atmosfera horror degna della fine di ottobre...

È uscito il trailer ufficiale di Hatching - La forma del male, il film horror presentato in anteprima al Sundance che arriverà a breve nelle sale italiane. L'uscita è attesa per il 6 ottobre e promette di far battere i denti. E non dal freddo…

Si tratta del lungometraggio di esordio della regista finlandese Hanna Bergholm e ha come protagonista la giovane attrice Siiri Solalinna, qui nei panni di Tinja. È una ragazza dodicenne che fa la ginnasta e che vuole a tutti costi compiacere sua mamma, interpretata da Sophia Heikkilä.

La madre, dal canto suo, pretende dalla figlia una perfezione innaturale e impossibile da ricreare, rovinandole la vita in nome della sua ossessione per l'immagine.

La mamma di Tinja è una famosa blogger, il cui seguitissimo blog “Lovely Everyday Life” propina una facciata impeccabile e perfetta della sua fintissima e impostatissima famiglia-modello, proposta come testimonial di un’esistenza tanto idilliaca e invidiabile quanto fasulla e superficiale. Tutto cambierà quando Tinja troverà un uccello ferito in un bosco vicino a casa e porterà in camera sua lo strano uovo deposto dall’animale. Non appena l'uovo si schiuderà, ne uscirà quella che diventerà la sua migliore amica. Colei che sarà un vero e proprio incubo a occhi aperti per lei e per tutti quanti. Tinja precipiterà in un burrone esistenziale, con sua madre che si rifiuterà di accettare la situazione. Ciò che emerge da quell'uovo va oltre ogni immaginazione… Tinja chiamerà la creatura che si genera all'interno con il nome "Alli" e se ne prenderà cura in maniera amorevole, senza sapere che sta crescendo un doppelgänger che agisce sulle sue emozioni represse.



Il cast

Hatching - La forma del male vede nel cast Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen, Reino Nordin e Oiva Ollila.



Il titolo originale della pellicola è Pahanhautoja, una parola finlandese traducibile in italiano come “tombe malvagie”. Invece "hatching" in inglese significa “schiusa”, con chiaro riferimento all'uovo (che è il fulcro della narrazione). Diretto dalla giovane regista finlandese Hanna Bergholm, il film è scritto da Ilja Rautsi ed è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 23 gennaio 2022. In patria è uscito nelle sale e in streaming il 29 aprile 2022, mentre in Italia è atteso per il 6 ottobre.

Ha vinto il Grand Prix e il Prix du Jury Jeunes al Festival international du film fantastique de Gérardmer 2022.



La produzione

La regista finlandese Hanna Bergholm ha iniziato il casting nel 2018. Trovare l'attrice a cui fare interpretare il ruolo della protagonista Tinja non è stato facile: si tratta di una parte molto impegnativa poiché è un doppio ruolo in cui l'interprete deve calarsi nei panni sia di Tinja sia di Alli. Le riprese avrebbero dovuto iniziare nel luglio 2019, tuttavia la pandemia ha bloccato la produzione.



Effetti speciali

In questo film è molto interessante anche l'aspetto dedicato agli effetti speciali.



La creatura mostruosa è stata interpretata da un burattino animatronico, creato dal famoso designer animatronic Gustav Hoegen e dal suo team. Man mano che il mostro si evolve e cresce, il burattino viene sostituito da diversi artisti. Il trucco degli effetti speciali è stato curato dall'artista degli effetti speciali nominato all'Oscar Conor O'Sullivan.



Accoglienza del film

Benché in Italia debba ancora uscire, vediamo come questo film è stato accolto in patria e nel resto del mondo.

Quando nel febbraio 2021 è stato pubblicato il primo trailer, Brad Miska di Bloody Disgusting ha commentato il video, confrontandolo con il film del 1990 Meet the Applegates e scrivendo che "si trova in cima alla mia lista di cose da vedere". Eric Kohn invece l’ha menzionato nell'elenco delle previsioni di Cannes 2021, scrivendo che "potrebbe attirare i fan del film mostruoso svedese Border - che ha vinto il premio Un Certain Regard a Cannes nel 2018 - ma con un extra dose di commenti sulla cura dei social media della propria vita in cui molti di noi si impegnano”.

Sul sito web dell'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il 91% delle recensioni di 103 critici è positivo, con una valutazione media di 7,20/10. Il consenso del sito web recita: "Un film di messaggi con un guscio duro dell'orrore, Hatching si trova tra bellezza e repulsione - e stabilisce Hanna Bergholm come un nuovo brillante talento”. Insomma: Hatching - La forma del male è già un cult movie per chi ama il genere horror.



