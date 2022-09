Il Talento di Mr. Crocodile, pubblicato il nuovo trailer del film

Sony Pictures Italia ha distribuito il trailer della pellicola Il Talento di Mr. Crocodile , in uscita a ottobre nelle sale cinematografiche.

Il Talento di Mr. Crocodile, il trailer

approfondimento

Il Talento di Mr. Crocodile: teaser trailer del film con Javier Bardem

Se nella versione originale Shawn Mendes ha prestato la voce al protagonista Lyle, in quella per il nostro Paese è stato il turno di Luigi Strangis, stella in ascesa della musica italiana.

Il trailer ha regalato al pubblico nuove immagini della pellicola che vedrà nel cast anche Javier Bardem nei panni di Hector P. Valenti, proprietario di Lyle.