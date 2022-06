Il Talento di Mr. Crocodile: teaser trailer del film con Javier Bardem

La Sony ha rilasciato il primo teaser trailer ufficiale del live-action Il Talento di Mr. Crocodile, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 27 ottobre . Il lungometraggio è tratto dalla serie di libri di Bernard Waber, best seller in tutto il mondo e amatissimi dai più piccoli. Il film è stato diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Will Davies. Nel cast, oltre a Javier Bardem , ci saranno anche Scott McNairy, Brett Gelman, Constance Wu e Winslow Fegley . Inoltre, la colonna sonora vede la partecipazione di Shawn Mendes , che ha interpretato alcune delle canzoni originali presenti nella pellicola. Gli stessi brani sono stati scritti da Benj Paset e Justin Paul, già autori di The Greatest Showman.

La famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, ma il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi compagni. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman). I Primm devono dunque unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

Javier Bardem alla riscossa

In seguito alla nomination al Premio Oscar 2022 come Migliore Attore Protagonista per il ruolo di Desi Arnaz in Being the Ricardos (A proposito dei Ricardo), Javier Bardem sembra essere inarrestabile. Dopo Il Talento di Mr. Crocodile l’attore farà parte del cast di Dune: Part II e di The Little Mermaid (La Sirenetta), entrambi in uscita nel 2023. Inoltre è stata ufficializzata la sua presenza come doppiatore, insieme a Nicole Kidman, nel film di animazione Apple Spellbound. Bardem presterà la sua voce a re Solon, uno spaccone dal cuore d’oro.