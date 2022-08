Mostra del Cinema di Venezia 2022, tutto quello che c'è da sapere

Da mercoledì 31 agosto a sabato 10 settembre, presso il Lido si svolgerà la Mostra internazionale d'arte cinematografica (SCOPRI LO SPECIALE ). Diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto, la 78esima edizione della rassegna festeggia due importanti anniversari; i 90 anni della fondazione della Mostra e 10 anni di Biennale College Cinema. La madrina di quest' anno è l'attrice e conduttrice Rocío Muñoz Morales che condurrà le serate di apertura e di chiusura. Il festival verrà inaugurato dal film in concorso White Noise , scritto e diretto da Noah Baumbach, con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger.

Torna anche la Giuria composta da studenti dei corsi di cinema delle università italiane, che – per il nono anno – assegnerà il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato e che sarà presieduta dal regista Giulio Base (Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, Il banchiere anarchico, Crack). La Giuria, composta da 21 studenti , ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca’ Foscari, potrà altresì premiare il miglior documentario sul cinema presentato all’interno della Sezione.

I Premi di Venezia 79

La Giuria della 79.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia, assegnerà il premio più ambito, ossia, il Leone d'Oro per il miglior film. A questi vanno aggunti il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, il Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, il Premio Speciale della Giuria, il Premio per la migliore sceneggiatura e per finire, il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.



La Giuria di Orizzonti assegnerà il Premio Orizzonti per il miglior film, il Premio Orizzonti per la migliore regia, il Premio Speciale della Giuria Orizzonti, il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, il Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, il Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.

Infine, la Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà fra i lungometraggi opera prima presenti nelle diverse sezioni il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis