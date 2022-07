Venezia 2022, il programma delle Giornate degli autori. FOTO

1/27

Fuori concorso (Film di Chiusura) The Listener di Steve Buscemi. Tessa Thompson è Beth lavora come volontaria per una “helpline”, in quel piccolo esercito di persone che stanno al telefono ogni notte in tutta l'America, raccogliendo chiamate da chi si sente solo, finito, senza speranza. Nel corso dell'ultimo anno l'ondata di telefonate è diventata uno tsunami. Mentre affronta il suo turno Beth sa che la posta in gioco è sempre più alta: sarà questa la notte in cui perderà qualcuno? Oppure riuscirà a salvare qualcuno?