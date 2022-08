Tarantino:"Lo squalo di Spielberg è il più grande film mai realizzato"

Il regista pulp parla senza mezzi termini del blockbuster firmato negli anni '70 da Steven Spielberg. “Forse non il miglior film. Ma è il più grande film mai realizzato” ha detto ai microfoni del podcast ReelBlend, durante un'ospitata per promuovere il suo di podcast: "The Video Archives", il programma per cinefili che amano il supporto vintage delle vhs, condotto da lui e Roger Avary (due che di videocassette se ne intendono: hanno iniziato lavorando in un negozio di vhs. È proprio lì che si sono conosciuti)

Quentin Tarantino ha parlato con entusiasmo del film "Lo squalo", definendolo come "il più grande film mai realizzato". Queste sono le parole pronunciate dal mitico regista statunitense, ex enfant terrible di Hollywood (non perché non sia più terrible ma perché ormai non lo si può definire più un enfant). Si è espresso in questi termini ai microfoni del podcast ReelBlend, il podcast del seguitissimo blog americano dedicato alla settima arte Cinemablend. In un articolo recentemente apparso sul suddetto sito web, a firma di Mike Reyes, vengono riportate le parole di Tarantino (pronunciate anche nell'intervista che potete ascoltare nel video in fondo a questo articolo). Ha detto che la pellicola non è in assoluto il migliore film ma di certo è quello meglio realizzato di sempre. Potete ascoltare l'intervista integrale a Quentin Tarantino del podcast ReelBlend nel video che trovate in fondo a questo articolo.

“Il più grande film mai realizzato”, dice Tarantino



Quentin Tarantino su Peppa Pig: "La più grande importazione inglese"

“Forse non il miglior film. Ma è il più grande film mai realizzato”, ha aggiunto Quentin Tarantino dopo il suo exploit iniziale.



“Per quanto riguarda un film, non c'è modo di renderlo migliore de Lo squalo. […] Mostra quanto fossero sbagliati i tempi della maggior parte dei film realizzati prima”.

Come suo solito, non usa mezzi termini: ama essere spettacolare in tutto, partendo dalle parole. E lui può farlo eccome, trattandosi del regista di cult movie come “Le iene”, “Pulp Fiction” e “Jackie Brown” (oltre chiaramente alla sua ultima fatica cinematografica, ossia “C'era una volta... a Hollywood”).

Ma stavolta non scherziamo: elogiare lo storico blockbuster horror del 1975 non è nulla di scioccante, anzi: basti pensarese che quello di Steven Spielberg è uno dei sei film dell'orrore nominati all’Oscar nella storia dell’Academy. Ha ricevuto la nomination come miglior film nel 1976. Quindi questa volta Tarantino non sta osannando Peppa Pig, ecco... (Facciamo questa battuta che tira in ballo la povera Peppa non a caso: qualche settimana fa Tarantino aveva fatto il giro del web per la sua dichiarazione controversa: “È la più grande importazione britannica del decennio", aveva detto scioccando molti di noi. Gli inglesi soprattutto).