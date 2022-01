Once Upon a Time in Hollywood, un nuovo romanzo di Tarantino

Il celebre regista statunitense ha raccontato ad una famosa rivista americana, i progetti in ballo per questo 2022. C’è anche la scrittura (già iniziata) di un nuovo romanzo dedicato a Rick Dalton. Il protagonista della pellicola “Once Upon a Time in Hollywood” interpretato da Leonardo Dicaprio

Con la leggenda attorno al suo nome, che lo vorrebbe molto vicino al ritiro ufficiale dalle scene, dopo la messa in onda della sua decima pellicola, anche lo stesso Quentin Tarantino sembra voler dare l’idea di crederci, dedicandosi a numerosi altri progetti che, pur rimanendo nel mondo dell’arte, si discostano dalla cinematografia. Così, dopo il racconto sull’apertura di un podcast personale che avverrà a breve, Tarantino ha rivelato alla rivista Empire di essere al lavoro su un nuovo progetto editoriale . Un romanzo che avrà come protagonista niente di meno che Rick Dalton , il celebre personaggio di “ Once Upon a Time in Hollywood ” interpretato da Leonardo DiCaprio.

Quentin Tarantino, un futuro oltre il cinema

approfondimento

Quentin Tarantino spiega perché si deve ancora andare al cinema

La notizia principale è senz’altro che il regista premio Oscar ha in previsione, nel suo più prossimo futuro, di dedicarsi anche ad altre forme d’arte e di espressione al di fuori del cinema. Tra queste la scrittura di romanzi e pieces teatrali. Mentre sembra che Tarantino abbia ancora solamente in mente di portare a teatro le vicende del suo cult “Le iene”, è ormai certa, e confermata in prima persona, la nascita di uno spin off romanzato dedicato a “C’era una volta a… Hollywood” e al suo protagonista Rick Dalton, la stella dei B-movies. La casa editrice Harper Collins, che già ha pubblicato il primo romanzo ufficiale estratto dal medesimo film – “Once upon a Time in Hollywood: A Novel” (arrivato in Italia a luglio 2021) – ha di rimando comunicato di essere molto interessata anche alla realizzazione di questo secondo progetto.