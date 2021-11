Quentin Tarantino spiega perché si deve ancora andare al cinema

Prima abbiamo detto che andare in sala è un atto importante ma in realtà Tarantino l’ha definito più come un rito, qualcosa che quindi antropologicamente è di vitale importanza, alla base delle società umane, come la storia e soprattutto le religioni ci hanno insegnato. “La TV è un qualcosa di buono ma per certi versi è un’esperienza usa e getta. E c’è un qualcosa che ha di particolare il cinema: quando esce un film che si vuole vedere si è disposti a lasciare la propria casa e a comprare un biglietto, si potrebbe fare di tutto quella sera, ma, alla fine, si decide di andare al cinema a vedere quel lungometraggio. E perciò si compra il biglietto, ci si siede in poltrona e si guarda quel film in particolare, godendosi l’esperienza. E intorno ci sono altre persone che hanno fatto la stessa cosa, e quando si spengono le luci il tutto diventa un qualcosa di collettivo. E quando l’esperienza è buona rimarrà nella memoria per sempre, diventando un’immagine indelebile”, ha affermato il regista di Pulp Fiction e Le iene.

Quentin Tarantino ha spiegato con le sue parole traboccanti sempre entusiasmo perché secondo lui recarsi fisicamente nelle sale cinematografiche è un atto importantissimo. Intervistato da Stephen Colbert al The Late Show With Stephen Colbert, il regista più cinefilo di Hollywood ha detto la sua, assimilando l'andare al cinema a qualcosa di ascrivibile a un rito.

Un rito laico



Dalle parole di Quentin Tarantino emerge proprio l'idea di un rito laico: recarsi nel tempio in cui viene celebrata la settima arte, con funzioni durante le quali si ascoltano sermoni cinematografici e in cui vengono illustrate parabole hollywoodiane (o d’essai che siano) è qualcosa di ben diverso dalla fruizione a casa di un film.



Starsene a casa propria, seduti sul divano in tuta mentre si armeggia il telecomando che idealmente equivale a uno scettro del potere equivale rimanere ben ancorati nella propria comfort zone. Quella home sweet home composta dalle pareti domestiche offre un tipo di esperienza ben lontana dal cinema in sala.



Le differenze casa-cinema sottolineate prima sono dunque quelle per cui ci si trova in un territorio altro, in una zona neutrale che non è dominata da noi, che qui non siamo i padroni di casa e non decidiamo nulla.

Un luogo che, anzi, potremmo viceversa definire con l'etichetta coniata dall'antropologo francese Marc Augé, ossia un non luogo, tanto quanto gli aeroporti, gli hotel, le stazioni e tutti quei posti in cui l’umanità si incontra ma poi sfugge a/da sé. I non luoghi sono "spazi architettonici e urbani di utilizzo transitorio, pubblico e impersonale, destinati a essere utilizzati in assenza di ogni forma di 'appropriazione' psicologica", scrive l'enciclopedia Treccani, facendovi rientrare anche le multisale.