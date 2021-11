Miramax fa causa a Tarantino per l’asta degli NFT di Pulp Fiction

Ciascuno dei token è caratterizzato da un contenuto “segreto”, tra cui alcuni commenti audio di Tarantino e i primi script della pellicola, scritti a mano libera dall’autore stesso. Hanno prezzi di partenza che vanno dai 5 ai 10 Ethereum, ossia 22.400 e 44.800 dollari circa. Teoricamente l'asta sarebbe dovuta essere attiva fino al 10 novembre scorso, data ultima oltre la quale non ci si sarebbe più potuto accaparrare uno dei ghiottissimi NFT di Quentin, tuttavia la notizia della denuncia di Miramax parlerebbe dell'intenzione di Tarantino di metterli all'asta. Di certo fino a pochi giorni fa gli NFT erano ancora disponibili alla vendita sul marketplace specializzato sopracitato, mentre adesso al link della pagina personale intitolata al regista compare l'errore 404, quello do pagina non trovata (potete accedere al link qui ). Tuttavia Tarantino ha fatto sapere di non voler rinunciare alla vendita, come riporta il sito americano TMZ, anche se dovrà rispondere all’azione legale intentata da Miramax, che chiede il risarcimento e lo stop dell’asta. "La condotta di Quentin Tarantino ha costretto la Miramax a intentare questa causa contro un prezioso collaboratore al fine di far rispettare, preservare e proteggere i suoi diritti contrattuali e di proprietà intellettuale relativi a una delle proprietà cinematografiche più iconiche e preziose di Miramax", ha scritto la società di produzione nei documenti legali depositati, come riporta The Hollywood Reporter. “Se lasciata incontrollata, la condotta di Tarantino potrebbe indurre altri a credere che Miramax sia coinvolta nella sua impresa. E potrebbe anche indurre in errore gli altri a credere di avere i diritti per perseguire accordi oppure offerte simili, quando in realtà Miramax detiene i diritti necessari per sviluppare, commercializzare e vendere NFT relativi alla sua vasta libreria di film”, continuano i portavoce di Miramax.

Ma ai tempi del contratto gli NFT non esistevano

approfondimento

La problematica a livello legale potrebbe riguardare il fatto che negli anni ’90, decennio all'inizio del quale Pulp Fiction è stato prodotto, gli NFT non erano ancora qualcosa a cui nessuno dell’industria cinematografica stesse pensando, tantomeno come business. In pratica non esistevano. Per questo motivo capire bene quali siano i diritti riservati per ciò che riguarda i media interattivi e le sceneggiature diventa necessario. Ma forse non sarà un'impresa facilissima, chissà.



Di certo questa causa aprirà nuovi scenari al mercato degli NFT, nonché al mercato cinematografico.

L'interesse delle case di produzione è ai massimi livelli, dato che i token non fungibili permetterebbero loro di realizzare ancora degli utili da film che oggi come oggi non fanno più guadagnare molto, non essendo più novità.



I legali di Miramax affermerebbero inoltre che la casa di produzione sarebbe al lavoro da un po’ di tempo per cercare di sfruttare i propri titoli cinematografici sul mercato degli NFT. Avrebbero inviato una lettera di diffida a Tarantino affinché questo non agisse da solo, come se Pulp Fiction fosse soltanto qualcosa di sua proprietà insomma.

Il contratto di collaborazione tra i due, secondo quanto affermano gli avvocati della casa di produzione, vincolerebbero anche gli NFT, che però al tempo della firma di tale contratto ancora non esistevano…

Eppure, secondo il loro parere, ogni prodotto legato al film - pure i commenti audio che il regista avrebbe realizzato per accompagnare le scene mai viste della pellicola - sarebbero di proprietà di Miramax.