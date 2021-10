Il fumettista, sceneggiatore e regista statunitense ha messo all’incanto un NFT legato a Sin City, battuto a una cifra record. Si tratta del prezzo più alto pagato per acquistare un NFT legato a un fumetto. Il titolo del token non fungibile è “I Love You, Nancy Callahan”. “Una cosa che non puoi ottenere facendo fumetti è la tridimensionalità, ed è un qualcosa a cui aspiri quando disegni. Vedere un’immagine che si muove così come accade in questo NFT è davvero fantastico”, ha dichiarato Miller

Frank Miller ha venduto un NFT legato a “Sin City” alla cifra record di 840.000 dollari. Si tratta del prezzo più alto che mai è stato pagato per acquistare un token non fungibile legato a un fumetto.



Il titolo di questo NFT che il mitico fumettista, sceneggiatore e regista statunitense ha messo all’asta è “I Love You, Nancy Callahan”. Alla fine di questo articolo vi mostriamo l'immagine che è stata venduta.



“Sono contento che i miei fan siano entrati a far parte di questo nuovo mondo. Una cosa che non puoi ottenere facendo fumetti è la tridimensionalità, ed è un qualcosa a cui aspiri quando disegni. E vedere un’immagine che si muove così come accade nell’NFT di ‘I Love You, Nancy Callahan’ è davvero fantastico”, ha dichiarato Frank Miller dopo aver appreso il risultato dell'incanto.



L’immagine in movimento in questione è tratta dalla storia contenuta nel quarto volume di Sin City, quello dal titolo “Volume 4: That Yellow Bastard”.

Il popolare fumetto è stato adattato nel film del 2005 in cui a interpretare Nancy Callahan c’era l’attrice Jessica Alba.



Sin City

Sin City è una serie di storie a fumetti di genere noir firmate Frank Miller. La fortunata serie è stata pubblicata negli Stati Uniti d'America dalla Dark Horse.

Tutte le storie hanno come scenario Basin City, città nota anche con il nome di quel Sin City messo a titolo.

Nonostante ogni storia risulti indipendente, sono presenti personaggi ricorrenti e intrecci tra le tante trame raccontate.

Dalle storie della serie di fumetti sono stati tratti due adattamenti cinematografici: “Sin City” (2005) e “Sin City - Una donna per cui uccidere” (2013).

La serie di fumetti di Frank Miller è un vero e proprio cult. È raccolta in seguito in volumi antologici e ha ricevuto svariati riconoscimenti, ad esempio i prestigiosi Eisner Award e Harvey Award.



I film

Il film più famoso tratto dalla serie di fumetti è quello del 2005 (non che il secondo non lo sia, ve ne parliamo alla fine di questo paragrafo), scritto e diretto da Robert Rodriguez, Frank Miller e Quentin Tarantino (special guest director in una parte dell'episodio Un'abbuffata di morte). La pellicola "Sin City" è tripartita: racconta tre storie dell'opera originale di Miller, rispettivamente Un duro addio, Quel bastardo giallo e Un'abbuffata di morte. All'inizio e alla fine del film ci sono anche citazioni a quella parte che nel fumetto corrisponde a Il cliente ha sempre ragione. Proprio in questo film, nella parte intitolata Quel bastardo giallo, si trova il personaggio di Nancy Callahan, la bellissima protagonista del non-fungible token dei record battuto all'asta per 840.000 dollari.

Il secondo film tratto dal fumetto è “Sin City - Una donna per cui uccidere” (Sin City: A Dame to Kill For), diretto nel 2014 da Frank Miller e Robert Rodriguez. Si tratta dell’adattamento cinematografico della graphic novel Una donna per cui uccidere e del racconto Un sabato notte come tanti di Frank Miller. È il sequel/prequel del film del 2005 e stavolta presenta una struttura non più tripartita bensì quadripartita. Dei quattro episodi presenti nella pellicola, due (Quella lunga, brutta notte e La grossa sconfitta), sono stati appositamente scritti per il film, senza essere stati tratti da nessuno dei fumetti di Sin City.