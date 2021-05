Il creatore di Rick and Morty, farà una serie tv animata in blockchain

Il padre (assieme a Justin Roiland) della serie animata cult di Adult Swim è stato assoldato dalla Fox per la creazione di un'altra serie cartoon che si preannuncia a dir poco di culto. Sarebbe infatti il primo show animato curato interamente in blockchain

Dan Harmon, il creatore di Rick and Morty (assieme a Justin Roiland) è stato assoldato dalla Fox per creare una serie animata che si preannuncia cult tanto quanto quella di Adult Swim che vede la sua firma. Tanto quanto se non di più: stiamo infatti parlando della primissima serie cartoon che sarà curata interamente in blockchain.

La Fox ha così annunciato Krapopolis, commedia animata nata dal genio di Dan Harmon che sarà la prima "interamente in blockchain“.

Lo scopo principale sarebbe quello di inaugurare una tipologia di entertainment in cui gli sponsor della Fox possano catapultarsi nel nuovo magico mondo da Zio Paperone 2.0, ossia quello delle criptovalute. Creando in questo modo anche un interessante mercato di NFT collezionabili. Se tutto questo per voi è arabo, per non dire aramaico, vi spieghiamo bene cosa sono gli NFT nell'ultimo paragrafo.



La serie animata Krapopolis

approfondimento Koala Man, la nuova serie animata del creatore di Rick and Morty Krapopolis sarà un bel "fritto misto" di personaggi assurdi, come è nelle corde e nel genio di Dan Harmon. La serie presenterà sia famiglie di umani sia svariate divinità e mostri che tentano di co-abitare in una città dell'antica Grecia, con lo scopo difficilissimo di "non uccidersi reciprocamente".



La vendita di beni digitali sarà il fulcro attorno cui ruoterà l'innovativo show. La serie di Dan Harmon per Fox avrà infatti un proprio marketplace in cui “curare e vendere beni digitali che spaziano dagli NFT a personaggi unici, i disegni delle scenografie e le GIF, offrendo anche gettoni che possano garantire un’esperienza social esclusiva, in maniera tale da coinvolgere e premiare i super fan“, queste le parole della Fox diffuse in un comunicato ufficiale.