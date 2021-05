Rick and Morty 5: il nuovo trailer della quinta stagione

Il 20 giugno 2021 arriverà la quinta stagione di “Rick and Morty”. Lo staff è al lavoro già sulla sesta e sulla settima, in arrivo nei prossimi anni

Le stagioni di “ Rick and Morty ” sono solite farsi attendere non poco. Questo non è però il caso del quinto ciclo di episodi, che farà il proprio esordio il 20 giugno 2021 , dopo la conclusione della precedente serie a luglio 2020.

Non sono molte le informazioni al momento. Non è dato sapere neanche quanti episodi saranno prodotti. Ci si attende però un canonico ciclo di dieci puntate. I fan si chiedono se sarà divisa in due parti, come la quarta, ma non è dato saperlo, ancora. Il filmato proposto mostra però come sia intenzione di Justin Roiland e Dan Harmon proseguire nella parodia dei pilastri della cultura pop. Spazio ad esempio a una versione adattata di Voltron , così come alcuni supereroi Marvel. Un elemento che non stupisce di certo gli appassionati dello show, considerando anche come “Rick and Morty” sia nato come parodia di “Ritorno al Futuro”.

Per gli appassionati Marvel vi sarà spazio per una versione di Galactus , il Divoratore di Mondi. I fan del MCU chiedono da tempo una sua comparsa nel MCU ma, per ora, dovranno accontentarsi della parodia targata Roiland e Harmon.

Per quanto riguarda la trama della quinta stagione di “Rick and Morty”, nessuna informazione è stata svelata. I fan si aspettano, però, di poter scoprire quali saranno gli sviluppi relativi al clone di Beth, che sul web è già noto come “Space Beth”.

Ecco le parole del creatore di “Community” in merito ai nuovi episodi: “Siamo stati più puntuali e precisi di quanto non siamo mai riusciti a fare in passato. In un certo senso questa situazione ci ha costretti a restare più concentrati. È stato un po’ come dover gestire una colonia d’api da remoto. Il miele è stato prodotto in maniera più coerente. Per noi, posso dirlo, il lavoro da casa ha funzionato”.

Il team ha inoltre spiegato d’essere già al lavoro per la sesta stagione di “Rick and Morty”, così come sulla settima. Il progetto continua a ottenere ottimi consensi in termini di pubblico e potrebbe restare in circolazione a lungo.