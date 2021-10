1/5 ©Ansa

Quentin Tarantino riceve il premio alla Carriera al Festival del Cinema di Roma 2021. A consegnare il riconoscimento è Dario Argento. "Credo che oggi sia più difficile fare film, ma non impossibile raccontare certe cose. Bisogna crederci e non preoccuparsi troppo. Anche Pulp Fiction ebbe l'attenzione negativa di molti critici per i temi e lo stile. Non bisogna essere troppo sensibili, e non vedere mai le cose come un attacco personale", ha detto il regista americano mentre era nella Sala Petrassi dell'Auditorium

