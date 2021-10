Johnny Depp a Roma, il selfie stellare con Valeria Marini

Nemmeno Valeria Marini è riuscita a resistere al fascino di Johnny Deep ( FOTO ). L'attore statunitense, uno degli ospiti d'onore della Festa del Cinema di Roma ( LO SPECIALE ), kermesse dedicata alla settima arte della Capitale in programma dal 14 al 24 ottobre, è stato letteralmente sommerso dall'affetto del pubblico romano cui si è concesso generosamente in un incontro speciale. Tra i fan del divo è spuntata una ammiratrice d'eccezione che non ha mancato di scattare con la guest star un selfie di rito.

La fan che ha chiesto una foto ricordo alla star del cinema a stelle e strisce è Valeria Marini il cui profilo Instagram, che conta più di un milione di follower, è stato letteralmente inondato di commenti e likes di apprezzamento rivolti all'ospite prestigioso del suo feed. La showgirl dai mille talenti e dalla lunga carriera nel mondo dello spettacolo è riuscita ad intercettare Deep nel backstage degli incontri in programma nell'evento romano. Il suo commento al post è molto semplice: “Stellare. The Talent” ma la sua espressione tradisce l'emozione di trovarsi al cospetto del protagonista di pellicole di culto come “Chocolat”, “Edward mani di forbice” e dei vari titoli del franchise “Pirati dei Caraibi”, solo per citare alcune delle pellicole che hanno consacrato l'interprete cinquantottenne nell'Olimpo degli attori che hanno fatto la storia del cinema moderno.

Il bagno di folla alla Festa del cinema di Roma

Johnny Deep è stato uno dei grandi nomi che hanno caratterizzato la sedicesima Festa del Cinema di Roma, attualmente in corso. L'attore è sbarcato nella Capitale per presentare il nuovo cartone animato “Puffins” nel quale ha lavorato come doppiatore. Johnny Deep è stato oggetto, come ci si aspettava, di un bagno di folla all'Auditorium Parco della Musica, location storica della Festa e l'entusiasmo per la presenza del divo a Roma era tangibile già da settimane quando i biglietti per assistere alla masterclass con l'attore erano andati esauriti in poco tempo. Deep, guest star di “Alice nella Città”, evento parallelo all'interno della Festa incentrato sugli spettatori più giovani, ha dedicato buona parte dell'incontro alla discussione dei ruoli che lo hanno reso una icona del cinema per ragazzi - uno su tutti la sua interpretazione di Willy Wonka ne “La fabbrica di cioccolato”. L'attore ha sottolineato come, a questo punto della sua vita e della sua carriera a dir poco straordinaria, abbia intenzione di dedicare il suo tempo al sostegno dei progetti di talenti giovani che troverebbero poco spazio all'interno dell'industria cinematografica. Da vero conoscitore dei meccanismi di Hollywood, Deep ha dichiarato di voler dare inizio ad un nuovo e soddisfacente percorso.