Festa del Cinema di Roma 2021, ovazione per Quentin Tarantino

Una vera ovazione ha accolto Quentin Tarantino ( Scopri qui i suoi 11 film preferiti ) alla Festa del cinema di Roma ( LO SPECIALE ). Alla conferenza stampa il regista statunitense - camicia grigia a righe a maniche corte, jeans scuri e scarpe da ginnastica chiare - ha risposto alle domande di giornalisti e appassionati presenti all'incontro tra una risata delle sue e risposte più serie sul cinema e sui film, passati e futuri. Alla conferenza stampa erano presenti molti fan che alla fine si sono precipitati sotto il palco per chiedere autografi. Tarantino non si è tirato indietro e si è concesso per quel che ha potuto (considerato il timing serrato del calendario degli incontri stampa, oggi un po' in ritardo sulla tabella di marcia). Nel pomeriggio - poco dopo le 18 - sfilerà sul red carpet per la gioia dei fotografi e dei fan, e alle 19 ci sarà l'incontro ravvicinato con il pubblico della Festa e la consegna del Premio alla carriera.

Tarantino alla festa del cinema di roma

Se due giorni fa era stata la Masterclass con Johnny Depp (FOTO) a catalizzare l’attenzione dei cinefili, oggi alla Festa del Cinema di Roma i riflettori sono puntati su un altro grande del cinema contemporaneo. Quentin Tarantino è uno dei due cineasti a cui Roma renderà omaggio con il Premio alla carriera. Per l’occasione, il regista di Pulp Fiction e Kill Bill sarà protagonista di un incontro con il pubblico alle 19 presso l’Auditorium Parco della Musica: un’occasione imperdibile per quanti vogliono ascoltare in prima persona le parole di uno dei personaggi più influenti della cinematografia recente. E per saperne di più anche sui suoi prossimi progetti che sull'ipotesi di girare Kill Bill III, in conferenza stampa, ha così risposto: "Non so quale sarà il prossimo film che girerò magari Kill Bill III, non lo escludo".