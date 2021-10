Festa del Cinema di Roma 2021: programma e ospiti di oggi

Tarantino è uno dei due cineasti a cui la Festa del Cinema ha deciso di rendere omaggio con il Premio alla carriera. Per l’occasione, il regista di Pulp Fiction e Kill Bill sarà protagonista di un incontro con il pubblico alle 19 presso l’Auditorium Parco della Musica: un’occasione imperdibile per quanti vogliono ascoltare in prima persona le parole di uno dei personaggi più influenti della cinematografia recente.

Festa del Cinema di Roma 2021, ospiti Quentin Tarantino e Tim Burton

Per la sezione Duel si scontreranno invece alle 16 Antonio Monda e Francesco Chiamulera all’interno di un match che coinvolge due capisaldi della cultura italiana, ovvero La dolce vita di Federico Fellini e Il Sorpasso di Dino Risi.



Numerose le proiezioni “fuori Selezione”, fra le quali figura anche Crazy for Football – Matti per il calcio di Volfango De Biasi con Sergio Castellitto, Max Tortora e Antonia Truppo, in cui si narra la storia di uno psichiatra che vede il calcio come una terapia e organizza così il primo mondiale di calcio a cinque per pazienti psichiatrici.