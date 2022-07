Giffoni Film Festival, gli ospiti della prima giornata

15/15 ©Getty

Giuseppe Abbagnal, ex canottiere italiano, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio, portabandiera per l'Italia ai Giochi olimpici di Barcellona 1992. Nel 2012 è stato eletto presidente della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio olimpico ed è stato successivamente confermato per i successivi due quadrienni: 2017-2020 e 2021-2024.