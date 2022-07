Giffoni Film Festival al via, il programma e gli ospiti

E' dedicata agli Invisibili la 52/a edizione del Festival di Giffoni, al via oggi con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alle 16.30, nella Piazza della Cittadella. Sottolinea il direttore generale, Jacopo Gubitosi: "Dal 21 al 30 luglio il meglio delle risorse e delle energie italiane, i talenti di ogni campo, i rappresentanti delle istituzioni, uomini di scienza e di cultura si ritroveranno a Giffoni per dare vita a un dialogo costruttivo e sincero. È senza dubbio un anno speciale, segna il ritorno totalmente in presenza delle nostre attività, pur con tutte le cautele e le precauzioni". Oltre 5mila i giurati, da 33 Paesi, che parteciperanno al festival. Body positivity, la scoperta dell'altro, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all'età adulta, l'amore senza etichette: sono alcuni dei temi raccontati dalle 118 opere in concorso. E ancora un focus speciale rivolto all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Anche quest'anno numerose le anteprime e gli eventi speciali, i progetti oltre alle attività dedicate all'innovazione con il Dream Team. Tanti gli ospiti della prima giornata, come l'attrice Lunetta Savino, Erri De Luca con Paola Porrini Bisson, Caterina Caselli, Oliviero Toscani, Giuseppe Abbagnale, Simonetta Gola, Aldo Berlinguer, Giorgia Soleri e il regista Pepsy Romanoff. Per Giffoni Music Concept, ad accendere l'Arena di Piazza Fratelli Lumière, Francesco Gabbani alle 22 dopo l'incontro con i juror alle 18 in Sala Truffaut. Grande attesa anche per l'evento speciale dedicato al quarantennale dell'alieno più amato di tutti i tempi, E.T. - l'extra - terrestre con una proiezione speciale a cura di Universal Pictures International Italy. Verrà esposto, nella Piazza della Cittadella il calco originale del volto di ET, realizzato dal Premio Oscar Carlo Rambaldi

Totò, quarant’anni, è un boss emergente della criminalità organizzata del napoletano. Rosetta è una bambina di dieci anni che frequenta la quinta elementare. Una mattina Totò viene colpito al petto da un proiettile. In quello stesso istante Rosetta cade da un’altalena e batte la testa. La bambina e il boss vengono operati, ma quando si riprendono dal coma entrambi sono cambiati. Totò, il camorrista, si risveglia nel corpo di Rosetta, Rosetta in quello di Totò. Una bambina gentile e amante della danza resta imbrigliata nelle fattezze di un gangster. E un gangster in quello di una bambina. È questa la divertente trama di ROSANERO , un film Sky Original prodotto da 11 Marzo Film e Vision Distribution , che sarà proiettato in anteprima al Giffoni Film Festival il 25 luglio e sarà disponibile prossimamente su Sky e NOW . Il protagonista è Salvatore Esposito , già ospite di Giffoni e conosciuto dal grande pubblico per la sua interpretazione di Genny Savastano in Gomorra – La serie, mentre il soggetto e la regia sono di Andrea Porporati che firma anche la sceneggiatura in collaborazione con lo stesso Esposito. Al festival, insieme a Esposito e Porporati, ci sarà anche la giovanissima protagonista Fabiana Martucci . Il film è stato tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca “Rosanero”, pubblicato dalla casa editrice Baldini&Castoldi. Nel cast del film anche Antonio Milo (Natale in casa Cupiello, il Commissario Ricciardi), Salvatore Striano (L’oro di Scampia), Aniello Arena (Reality, Ultras) nel ruolo di Michele a’Murena e con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma (Rimini Rimini, Opera, il Mercante di Stoffe) che presta il volto a Fortebraccio. ROSANERO è stato girato tra Castellammare di Stabia, Ercolano, Vico Equense e Roma. Una favola moderna dai toni leggeri con qualche elemento dark che attraverso un imprevedibile e inaspettato scambio d’identità dà vita a una commedia degli equivoci adatta a tutta la famiglia con un finale a sorpresa dove il bene e il male si ribaltano di continuo.

’action-thriller targato 20th Century Studios, Prey, sarà presentato in anteprima in Italia il 26 luglio a #Giffoni2022, la cinquantaduesima edizione del festival in programma dal 21 al 30 luglio. I giffoner 16+ avranno la possibilità di assistere a due proiezioni nella Sala Truffaut alle ore 19:30 e alle 22:00. Il film diretto da Dan Trachtenberg (The Boys, 10 Cloverfield Lane) arriverà il 5 agosto 2022 in esclusiva come Disney+ Original sotto il brand Star. In vista del debutto del film, la piattaforma streaming ha inoltre diffuso una nuova key-art. Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato: ne nasce una feroce e terrificante resa dei conti tra i due avversari. Prey è diretto da Dan Trachtenberg, scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone) e prodotto da John Davis (Jungle Cruise, The Predator), Jhane Myers (Monsters of God) e Marty Ewing (It - Capitolo due), con Lawrence Gordon (Watchmen), Ben Rosenblatt (Snowpiercer), James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff (Fantasy Island) come produttori esecutivi. I filmmaker si sono impegnati a creare un film che fornisse un ritratto accurato dei Comanche e garantisse un livello di autenticità che fosse fedele alle popolazioni indigene. Per questo, il film si avvale di una produttrice (Myers) nativa Comanche e di un cast composto quasi interamente da attori nativi e della Prima Nazione, tra cui Amber Midthunder (The Ice Road, Roswell, New Mexico), l’esordiente Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home) e Julian Black Antelope (Tribal). Il film è interpretato anche da Dane DiLiegro (American Horror Stories) nei panni di Predator.

ELEMENTS +3 (dai 3 ai 5 anni) – LUNGOMETRAGGI

Si parte con LAURA’S STAR (Germania – festival agent Renate Zylla) di Joya Thome. Prima giurata, oggi torna al festival, per la seconda volta, da regista: nel 2017 infatti aveva presentato “Queen of Niendorf” nella sezione +10. Dopo essersi trasferita nella grande città, a Laura manca molto la sua vecchia casa e non è facile trovare amici. Ma una notte vede una piccola stella cadere dal cielo con cui inizierà un rapporto molto speciale. È un ritorno a Giffoni anche per Ali Samadi Ahadi (nel 2019 aveva presentato “Pettson And Findus - Findus Moves House”) che, questa volta, presenta PETER VA SULLA LUNA (Germania), distribuito in Italia da Koch Media. Il film racconta la storia di Peter, un giovane nerd appassionato dello spazio, alle prese con la scomparsa di Anne, la sua sorellina tutta pepe e fantasia. Il viaggio per ritrovarla lo catapulterà in una nuova dimensione. Chiude VALENTINA (Spagna/Portogallo – distribuzione internazionale Pink Parrot Media) di Chelo Loureiro alla sua opera prima, in cui incontriamo una ragazzina stufa della sua sindrome di Down che le impedisce di realizzare il suo sogno: diventare trapezista. Ma un percorso magico le rivelerà tutto ciò che è capace di fare. BEST BIRTHDAY EVER (Germania/Olanda/Svezia) di Michael Ekbladh. Il piccolo Charlie va all'asilo e gioca con gli amici del quartiere, ha paura del cane Bello, davanti al quale deve passare andando a scuola.

ELEMENTS +3 (dai 3 ai 5 anni) – CORTOMETRAGGI

Ben 27 i cortometraggi in concorso nella sezione dedicata ai più piccoli: l’italiano EL CHARANGO di Paola Luciani racconta la storia di un armadillo e del suo sogno di poter cantare; un piccolo galago senegalese deve imparare a cacciare, ma la paura di cadere dagli alberi lo ferma in THE LITTLE GALAGO (Italia) di Anita Verona e Francesco Catarinolo; sopperire all’assenza con l’immaginazione parte da qui PAPA IS BIG, I AM SMALL (Italia) di Anya Ru e Masha Rumyantseva in cui una bambina saluta l’amato papà, un marinaio in partenza per un lungo viaggio. È ambientato in una notte buia WHO SAID MONSTER? (Italia) di Francesco Forti, in cui un uccellino spaventato si perde in un bosco dove dicono si nasconda un pericoloso mostro; 3 LITTLE PIGS & LITTLE RED RIDING HOOD (Brasile) di Caio Megre Silva è una rivisitazione dei racconti "3 porcellini" e "Cappuccetto rosso” collegati attraverso un personaggio comune; in A FISH FOR A FRIEND (Singapore) di Javon Yi Da Chan, invece, il protagonista vuole condividere il pescato con un cucciolo di orso; con THE BIG TANTRUM (Francia) di Celia Tisserant e Arnaud Demuynck conosciamo Robert, tornato da scuola di cattivo umore viene mandato dal padre nella sua stanza. Dentro di lui sente qualcosa di orribile: è rabbia; BON BON (Russia) di Masha Rumiantseva è un corto su quanto sia difficile (facile) fare amicizia; CENTIPEDE (Bulgaria) di Vera Plamenova Ivanova racconta di un millepiedi e della sua speciale passeggiata verso la cima di un cespuglio di rose. COLOURFUL FEATHERS (Messico) di Maribel Suárez pone l’accento sull’importanza della condivisione e del rispetto della diversità; FRANZY’S SOUP-KITCHEN (Francia) di Ana Chubinidze, protagonista lo chef alieno Franzy, un tipo solitario, bizzarro e magico; GIUSEPPE (Svizzera) di Isabelle Favez è la storia di un piccolo riccio, del suo letargo e dell’amicizia con i conigli Ayana e Toto; HEARTWOOD (Regno Unito) di Clara Schildhauer e Reyes Fernández in cui una ragazza ribelle sta facendo un'escursione nei boschi con il suo noioso papà quando decide di trasformarla in un’avventura. HELLO STRANGER (Germania) di Julia Ocker in cui un astronauta atterra su un pianeta sconosciuto tutto da scoprire; HITCHHIKER TRAVELING THE GALAXY (Corea del Sud) di Junhee Lee, anche qui il protagonista è un alieno bloccato su un pianeta straniero e alla ricerca di un modo per tornare a casa; KIWI & STRIT - THINGS HAVE LEGS (Danimarca) di Esben Toft Jacobsen: Kiwi è premuroso, attento e giallo, mentre Strit è selvaggio e viola e hanno approcci molto diversi a quasi tutto quello che gli accade; KONIGIRI-KUN PARASOL (Giappone) di Mari Miyazawa in cui scopriamo un bambino polpetta di riso pieno di energia; THE MASKED AVENGER (Croazia) di Luna Strmotić in cui un procione sarà disturbato da un burbero taglialegna. MY FRIEND TIGER (Russia) di Tatiana Kiseleva in cui scopriamo l’amicizia tra una ragazza e una tigre messa a dura prova da una città destinata a diventare troppo piccola per entrambe; NOUNOURS (Canada) di Lou Rigoudy in cui una bambina si imbatte in un orsacchiotto. Come in un sogno, veniamo trasportati attraverso diversi momenti della loro amicizia; PATOUILLE AND THE PARACHUTE SEEDS (Francia) di Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière e Clémentine Campos, in cui conosciamo una piccola creatura che vive in armonia con la natura e con il suo amico Momo; SANDPIE (Repubblica Ceca) di Kateřina Karhánková in cui Mina dovrà salvare il suo amico Giocattolo da un rapimento; SPUFFIES (Slovenia) di Jaka Ivanc in cui scopriamo gli spuffi e la loro passione per le deliziose giube; THIS HUT IS TOO SMALL! (Francia) di Hugo Frassetto in cui un nonno ha appena ultimato la capanna pe il suo nipotino, ma il rifugio è troppo piccolo e all’interno c’è anche un verme; WHO IS IT: WHO IS SINGING? (Taiwan) di Hsing-Fang Lin in cui un leone e la sua compagna intraprendono un viaggio insieme ai loro strumenti musicali alla ricerca di una voce melodiosa; WINGS FOR A FRIEND (Russia) di Mikhail Aldashin e Konstantin Arefev, una storia sull'importanza dell'aiuto e del sostegno reciproco.

ELEMENTS +6 (dai 6 ai 9 anni) – LUNGOMETRAGGI

Amicizia e magia: partono da qui le opere scelte per gli Elements +6. La selezione si apre con DETECTIVE BRUNO (Polonia – distribuzione internazionale Dutch Features) di Magdalena Niec e Mariusz Palej. L'arrogante star della serie tv di successo "Detective Bruno" è un attore odioso ed egocentrico che sta per essere licenziato dallo show a causa della sua impopolarità. L'orfano di 8 anni Oskar è il suo più grande fan e desidera essere proprio come il suo eroe televisivo. Il giorno del suo compleanno, il bambino riceve un misterioso indizio per una caccia al tesoro lasciata dai suoi defunti genitori. E da qui prenderà vita una caotica avventura. Si continua con OINK (Olanda/Belgio – distribuzione internazionale LevelK) opera prima di Mascha Halberstad. Protagonista è Babs, 9 anni, che riceve un maialino in regalo da suo nonno. Che fine farà questo adorabile cucciolo minacciato da un concorso di salsicce? Altro film in gara è VINSKI AND THE INVISIBILITY POWDER (Finlandia – distribuzione internazionale Attraction Distribution) di Juha Wuolijoki. Siamo a Hömpstad, una città immaginaria che è stata sfregiata da un'ondata di criminalità. Vinski, un bambino di 10 anni, incontra un misterioso farmacista che gli dona una bottiglia di polvere magica, capace di renderlo invisibile e attraversare i muri.

MINI-ZLATAN AND UNCLE DARLING (Svezia, Norvegia) di Christian Lo, tutto è pronto per un soggiorno perfetto da Tommy, lo zio preferito della piccola Ella. Ma tutto si trasformerà in un terribile incubo. Il regista è già noto ai giurati di Giffoni che nel corso delle passate edizioni hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sua arte. SUPER FURBALL SAVES THE FUTURE (Finlandia) di Joona Tena, è basato sulla popolare serie di libri di Paula Noronen, che combina animazione ed effetti speciali con la tradizionale live action. È il sequel di Super Furball, in concorso a Giffoni nel 2018. E ancora DRAGON PRINCESS (Francia) di Jean-Jacques Denis e Anthony Roux: Setole è una bambina cresciuta dai draghi, quando suo padre deve dare allo Stregone il suo secondo bene più prezioso, gli offre proprio lei. Chiude LITTLE ALLAN – THE HUMAN ANTENNA (Danimarca) di Amalie Næsby Fick. Allan è alla ricerca disperata di nuovi amici, quando si imbatte in Britney, un’aliena atterrata sulla terra. Presto l’amicizia verrà messa alla prova da un pazzo collezionista di animali impagliati, interessato all’extraterrestre.

ELEMENTS +6 (dai 6 ai 9 anni) – CORTOMETRAGGI

Crescita, accettazione e fantasia. Ma anche natura, riscatto e speranza al centro dei 9 cortometraggi dedicati agli Elements +6: THE BOY AND THE ELEPHANT (Francia) di Sonia Gerbeaud, GRANNY'S COOKIES (Belgio) di Frits Standaert, ITCH (Israele) di Ma'ayan Rypp, MONSIEUR LUCIEN (Francia) di Robin Barriere, THE MOST BORING GRANNY IN THE WHOLE WOLRD (Germania) di Damaris Zielke, PLANET ROBIN (Norvegia) di Johan Kaos, THE QUEEN OF THE FOXES (Svizzera) di Marina Rosset, THE SKY IS A SQUARE (Germania) di Agnes Maagaard, VOLCANO (Italia) di Margherita Abbruzzi, Serena Miraglia, Giada Rizzi, Lara Zizzi.

ELEMENTS +10 (dai 10 ai 12 anni) – LUNGOMETRAGGI

Storie di formazione capaci di emozionare e far riflettere: i lungometraggi dedicati agli Elements+10 non deluderanno le aspettative. Siamo catapultati nell’estate del 1994 con FULL OF GRACE (Spagna – distribuzione internazionale Film Factory Entertainment) di Roberto Bueso. Marina, una suora piuttosto insolita, arriva in un orfanotrofio che rischia di chiudere. L’inizio non è idilliaco, ma lentamente creerà un legame simile a quello di una vera famiglia. Conosciamo Sofija in HOW I LEARNED TO FLY (Serbia/Croazia/Bulgaria – distribuzione internazionale Pluto Film) di Radivoje Andrić. La ragazza è costretta a trascorrere le vacanze con la prepotente nonna Maria su un'isola in Croazia. Non è l'esperienza estiva ideale, ma con l'aiuto della sua affettuosa vecchia zia Luce, supererà la noia. È, invece, una fiaba moderna LAST FILM SHOW (India/Francia/USA – distribuito in Italia da Medusa Film) di Pan Nalin. Figlio di un venditore di tè in una stazione ferroviaria dell’India rurale, Samay entra per la prima volta in un cinema e ne resta profondamente affascinato. Affascinante anche la storia di Vitya Kasatkin e il suo hobby per la lotta di sumo giapponese in SUMO KID (Russia – distribuzione internazionale Attraction Distribution) di Ilya Ermolov. Il ragazzo da anni vive un sogno: prendere parte al Sumo Junior Tournament a Tokyo, in modo che suo padre possa vederlo. Vitya vince il torneo di qualificazione e ottiene un biglietto per il Giappone, ma un nuovo ostacolo mette a rischio i suoi desideri. Chiude THE PATH (Germania – distribuito in Italia da Eagle Pictures) di Tobias Wiemann che torna a Giffoni dopo aver presentato, nel 2017, “Mountain Miracle”. Il film racconta la storia di un'emozionante fuga attraverso i Pirenei e di un'inaspettata amicizia tra due bambini che, a prima vista, difficilmente potrebbero essere più diversi.

BIGMAN (Olanda) di Camiel Schouwenaar: Dylan e Youssef sono migliori amici e sognano di diventare calciatori professionisti ma un evento inatteso li costringerà a fare i conti con una nuova vita. Una storia d’amore e di prime volte quella di Caroline Cowan che con EVA & ADAM (Svezia) racconterà ai giurati l’effetto che può fare il primo grande amore.

ELEMENTS +10 (dai 10 ai 12 anni) – CORTOMETRAGGI

La difficoltà nel mostrare i propri sentimenti, le passioni condivise, adolescenza e la speranza di un mondo migliore al centro dei 6 cortometraggi dedicati agli Elements +10: CHICKEN (Kazakhstan) di Anastassiya Biryucheva, NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI (Italia) di Rosalba Vitellaro, INSIDE THE ACQUARIUM (Svezia) di Lina Berger, SHE DREAMS AT SUNRISE (Stati Uniti) di Camrus Johnson, TANA LIBERA TUTTI (Italia) di Valerio Filardo, YALLAH! (Francia) di Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud de Saint Albin, Cécile Adant, Anaïs Sassatelli, Candice Behague.

GENERATOR +13 (dai 12 ai 15 anni) – LUNGOMETRAGGI

Parte da un’opera italiana la sezione Generator +13: PAULA (Italia/Argentina – distribuito in Italia da The Piranesi Experience) di Florencia Wehbe. Al centro del racconto una ragazza e l’odio per il suo corpo. Nel tentativo di esprimere ciò che sente, Paula crea un blog e diventa parte di una grande comunità virtuale che condivide i suoi problemi. Riparata nell'anonimato, carica i contenuti registrati con il suo cellulare, esponendo i suoi amici e la sua famiglia. Il sentimento di appartenenza acceca la giovane, che inizia a percorrere un sentiero solitario in cui bulimia e anoressia si annidano come alternative nella ricerca dell'auto accettazione. Sorridere anche se il cuore è spezzato: è questo il senso di COMEDY QUEEN (Svezia – distribuzione internazionale Reinvent International Sales) di Sanna Lenken. Sasha, 12 anni, per evitare che diventi come sua madre che non ha saputo gestire il peso della vita e si è suicidata, ha elaborato una "lista di sopravvivenza", che contiene i seguenti punti: non leggere libri, non badare a niente di vivo e, soprattutto, rasare i capelli. Torna per il secondo anno consecutivo a Giffoni Jaak Kilmi (nel 2021 aveva presentato “Christmas in the Jungle” nella sezione Elements +6), questa volta con THE SPLEEPING BEAST (Estonia/Lettonia – distribuzione internazionale Media Luna New Films). Il film è incentrato su Kristjan che trascorre i suoi pomeriggi con un gruppo di amici in una vecchia fabbrica abbandonata. Uno strano incidente getta un'ombra oscura sul gruppo e Kristjan deve prendere una decisione difficile. Diversa è la storia di Nour che vive in un quartiere popolare vicino al mare: è da qui che inizia LA TRAVIATA - MY BROTHERS AND I (Francia – distribuito in Italia da I Wonder Pictures) di Johan Manca, sua opera prima. Il ragazzo si appresta a trascorrere un'estate segnata dalle avventure dei fratelli maggiori e dalla malattia della madre. Quando sta per tornare a scuola incontra Sarah, una cantante lirica che tiene un corso estivo. L'incontro gli aprirà nuovi orizzonti.. Due bambini africani guardano le stelle e sognano di arrivare in Italia, parte da qui OLTRE IL CONFINE (Italia) di Alessandro Valenti, distribuito in Italia da 102 Distribution. Si continua con PETITE SOLANGE (Francia) di Axelle Ropert: Solange è una tipica tredicenne curiosa e piena di vita ma i litigi e il divorzio dei suoi genitori manderanno in frantumi tutto il suo entusiasmo. SONATA (Polonia) di Bartosz Blascke racconta invece la tenacia di Grzegorz Płonka e della realizzazione del suo grande sogno di suonare la 'Serenata al chiaro di luna' di Beethoven.

GENERATOR +16 (dai 15 ai 18 anni) – LUNGOMETRAGGI

HEARTBEAST (Finlandia/Francia/Germania – distribuzione internazionale Kinology) di Aino Suni. La storia di Elina, un'aspirante rapper che si innamora disperatamente della sua sorellastra. Si continua con MI IUBITA MON AMOUR (Francia – distribuzione internazionale Films Boutique) opera prima di Noemie Merlant. Jeanne è in viaggio in Romania per festeggiare il suo addio al nubilato. Qui incontra Nino e la sua famiglia. Sono mondi distanti l'uno dall'altro, eppure per loro due è l'inizio di un’estate appassionata. CARAJITA (Repubblica Dominicana\Argentina) di Silvina Schnicer e Ulises Porra con la storia di Yarisa e della sua vita passata a servizio di una famiglia benestante che l’ha sempre trattata come una donna di famiglia. Affetti e nuove emozioni, fino al ricongiungimento con sua figlia per un’opera di cuore e fragile malinconia. MY BROTHERS DREAM AWAKE (Cile) di Claudia Huaiquimilla e il sogno di libertà di Ángel e Franco, due fratelli detenuti in un carcere minorile. OTAR'S DEATH (Georgia\Germania\Lituania) di Ioseb “Soso” Bliadze vede invece come protagonista Nika che investe accidentalmente un vecchio con l'auto. La famiglia della vittima promette di astenersi dallo sporgere denuncia contro Nika se sua madre Keti risarcirà la loro perdita in contanti. QUICKENING (Canada) di Haya Waseem racconta di Sheila Chaudhary, un'adolescente pachistana-canadese che vive in Ontario e che grazie al sostegno dei suoi genitori riesce a dare libero sfogo a tutte le sue più grandi passioni. Chiude JESÚS LÓPEZ (Argentina\Francia) di Maximiliano Schonfeld, in cui un giovane pilota muore in un incidente stradale. Suo cugino, Abel, decide di sostituirlo ma viene posseduto dal fantasma di Jesus.

GENERATOR +18 (dai 18 anni in su) – LUNGOMETRAGGI

è ambientato in una fattoria AS IN HEAVEN (Danimarca – distribuzione internazionale LevelK) di Tea Lindeburg. Il film è la storia di una notte di fine '800 che cambia per sempre la vita della quattordicenne Liza. Un racconto sulle donne, sul diventare adulte e su come non perdere mai la speranza. Al centro di HOLY EMY (Grecia, Francia, USA – distribuito in Italia da TVCO International Distribution) di Araceli Lemos alla sua opera prima, ci sono due giovani sorelle, Emy e Teresa che, tra religiosità e misticismo, iniziano un percorso alla ricerca della propria identità. LET ME HEAR IT BAREFOOT (Giappone – distribuzione internazionale PFF – Pia Film Festival) di Kudo Riho, invece, ci racconta la complicità tra Naomi e Maki, due giovani ragazzi che sembrano fuggire dai propri sentimenti e che si avvicinano quando devono costruire un mondo immaginario per l’anziana Midori. È un racconto diverso quello di MARS ONE (Brasile – distribuzione internazionale Magnolia Pictures International) di Gabriel Martins, dove conosciamo Deivinho, Eunice e Joana, giovani sognatori che guidano silenziosamente le loro vite ai margini di una grande città brasiliana. Chiude questa prima parte di selezione un film tratto da una storia vera, NITRAM (Australia – distribuito in Italia da I Wonder Pictures) di Kurzel Justin. Il ragazzo abita con sua madre e suo padre nell'Australia suburbana a metà degli anni '90. Vive una vita di isolamento e frustrazione che lentamente lo condurrà a compiere gesti estremi. Caleb Landry Jones - protagonista del film - è stato premiato come miglior attore a Cannes 2021, mentre il regista Kurzel Justin ha diretto film come “Assassin's Creed” con Michael Fassbender, Jeremy Irons e Marion Cotillard e “Macbeth” sempre con Fassbender e Cotillard.

STAY AWAKE (USA) di Jamie Sisley è la storia dei fratelli Ethan e Derek che fanno del loro meglio per affrontare l'adolescenza mentre si prendono cura della madre, debilitata dalla sua dipendenza da farmaci. MIKADO (Romania\Repubblica Ceca), di Emanuel Parvu, racconta invece di Cristi che riscopre l’amore con Maria, pochi anni dopo la morte della moglie di cancro. E di Magda, sua figlia, che insieme al fidanzato Iulian combatterà il dolore e nutrirà la speranza diventando volontaria per un ospedale di oncologia infantile.

GEX DOC

Si basano su storie vere, narrate in forma di documentario, le opere scelte per GEX DOC. Si parte da I AM CHANCE (Belgio/Francia/Congo – distribuzione internazionale Wajnbrosse Productions) di Marc-Henri Wajnberg che racconta di Chancelvie e delle sue amiche che affrontano il mondo sullo sfondo di una esuberante Kinshasa. Delicato ed emozionante, ROSY THE FORBIDDEN JOURNEY (Francia – distribuzione internazionale Gaumont) opera prima di Marine Barnerias. Marine ha 21 anni quando le viene diagnosticata una sclerosi multipla che la minaccia di paralizzarsi parzialmente o completamente. Determinata e piena di vita, è pronta ad andare oltre il consiglio medico, girando il mondo per 9 mesi con una cosa in mente: riconnettersi con se stessa e imparare a convivere con la sua scleROSI, la sua «ROSA».

: AFTER THE RAIN (Cina) di Jian Fan e il racconto suggestivo e tormentato degli effetti a lungo termine di un terremoto che ha raso al suolo una città cinese nel 2008. FAR AWAY FROM HOME (Messico) di Carlos Hernández Vázquez racconta invece la storia di un gruppo di bambini e adolescenti, provenienti dal Messico e dall'America latina, che attende nei centri di accoglienza di Tijuana una soluzione alla richiesta di asilo per entrare negli Stati Uniti. LYRA (Irlanda\Regno Unito) di Alison Millar è un film emozionante e intimo sulla vita e sulla morte della celebre giornalista nordirlandese e sostenitrice dei diritti LBGTQ+ Lyra McKee, che è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da repubblicani dissidenti irlandesi nell'aprile 2019 all'età di 29 anni. ROOKIES (Francia), di Thierry Demaiziere e Alba Teurlai, ambientato nel cuore di Parigi: un prestigioso liceo accetta una scommessa audace, integrare gli studenti dei quartieri popolari e interrompere il circolo vizioso del fallimento scolastico attraverso la danza e l'hip hop. La città di Togliatti è invece al centro di TOLYATTI ADRIFT (Spagna) di Laura Sistero: quella che un tempo fu simbolo dell'orgoglio socialista (la città prende il nome dal segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti) è oggi la Detroit russa. In questa atmosfera disperata nasce Boyevaya Klassika, un movimento che salva le iconiche vecchie auto dalle fabbriche locali trasformandole in mezzi di ribellione.

PARENTAL EXPERIENCE

Per Giffoni le famiglie sono il bene più prezioso: Parental Experience nasce proprio con questo obiettivo: dedicare una sezione pensata appositamente per i genitori che vogliono sentirsi parte attiva del Festival. Tra i titoli in concorso: BRICIOLE (Italia) di Rebecca Marie Margot. Alfredo è un poliziotto in attesa del quarto figlio. Il lavoro e i piccoli e grandi problemi della vita lo stanno schiacciando. EGG (Italia) di Daniele Grassetti. In un presente distopico, una ragazza incinta, per non essere licenziata, intraprende un metodo sperimentale di gestazione: l’uovo. EYE OF THE WHALE (Italia) di Giorgia Bonora, Lucia Schimmenti, Francina Ramos e Tess Tagliaferro. In un villaggio di cacciatori di balene, una bambina assiste agli ultimi istanti di una megattera spiaggiata e stabilisce un legame con il gigante marino. PAWNS AMONG THE CLOUDS (Italia) di Maurizio Rigatti. Luisa presto dovrà trasferirsi in una casa di riposo. A JOURNEY WHIT MY DAD (Israele) di Mor Israeli. Tamar (5 anni), accompagna il papà in un hotel dove i turisti hanno un aspetto un po' strano, attraverso gli occhi della bambina inizia un viaggio surreale. ATTILA (Norvegia) di Fredrik Holmen Lillegraven e Mads Eriksen. Un ragazzo di 12 anni vive con suo padre che è perso nel dolore per la perdita della moglie. FATHER TONGUE (Israele) di Ivgeny Gashinsky racconta di un uomo che fatica ad accettare la sordità del figlio. HAMELIN (Spagna) di Silvia Conesa. Juan e Clara acquistano i servizi di “YouCare”, un'azienda che educa tuo figlio per te. MAKING MEMORY (Corea del Sud) di Seung-beom Park è costruito sui ricordi e su come selezionarli. MIMINE (Canada) di Simon Laganière: Bonus deve passare la giornata con suo figlio e decide di stupire il bambino con un po’ di magia. MISTRAL (Italia) di Nico Bonomolo. Un uomo vede una barca in vendita e sogna di lasciarsi la vita alle spalle. NIGHT TRAIN (Francia) di Sofia Gutman è la storia di una giovane donna che torna dal lavoro prendendo un treno notturno. OFF SIDE (Francia) di Sophie Martin racconta di Camille, madre single che lavora come collaboratrice domestica. PASSENGER (Argentina) di Juan Pablo Zaramella è un viaggio attraverso il rapporto conflittuale tra un uomo, il suo ambiente sociale e i suoi codici. QUINO'S DREAM (Spagna) di Santiago Erlich. L'arrivo del primo figlio rivela la differenza tra amare e accettare ciascuno per come è. RUSSIAN VODKA (Iran) di Seyed Payam Hosseini. Nei bassifondi di una città curda in Iran, Hakim è costretto a partecipare a corse e scommesse clandestine. SISSY (Italia) di Eitan Pitigliani. Dopo la morte di sua madre, Luca si ritrova a vivere per strada. Un giorno suo padre lo invita a casa, sperando di riconnettersi con lui. THOROUGHBRED (Spagna) di César Tormo, incentrato sulla storia di una quindicenne che non si sente amata dai genitori. TULA (Spagna) di Bea de Silva racconta di un adolescente che condivide un imbarazzante segreto con una collaboratrice scolastica. TWENTY MINUTE (Italia) di Daniele Esposito è ambientato nella Roma del 1943, nel giorno in cui vengono concessi agli ebrei venti minuti per lasciare le loro case per sempre. WHEN I AM SAD (Armenia) di Lilit Altunyan. Un sorriso viaggia superando la tristezza, trasformato da emozioni e pensieri.