Rosanero, presentato il poster della nuova commedia Sky Original

Serie TV

Nel cast principale di 'Fargo 4' - in onda il lunedì sera su Sky Atlantic alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - c'è parecchia Italia, e in particolare c'è un volto molto noto e molto amato della serialità televisiva nazionale: Salvatore Esposito, divenuto famoso in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione di Genny Savastano in 'Gomorra - La serie'