Richard Madden e Gary Oldman premiati al Giffoni Film Festival 2022

A Giffoni arrivano anche Gary Oldman e Richard Madden, premiati dalla giuria con due importanti riconoscimenti

Dal 21 al 30 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, si terrà il tradizionale appuntamento col Giffoni film festival. Oltre 250 gli ospiti annunciati per questa edizione, la prima in un regime di quasi normalità dopo i due anni della pandemia. Tra i più attesi nella cittadina salernitana ci sono senz'altro Richard Madden e Gary Oldman ma sono attesi anche Laura Morante, i Me contro Te e Maria Chiara Giannetta. Madden e Oldman saranno anche premiati durante le serate della kermesse cinematografica.

A Gary Oldman il premio François Truffaut 2022 approfondimento Giffoni 2022, va a Gary Oldman il riconoscimento François Truffaut Il premio più ambito del Giffoni film festival quest’anno andrà a Gary Oldman, che il prossimo 28 luglio riceverà il François Truffaut 2022. Si tratta di un riconoscimento per la sua straordinaria carriera di attore, che lo vede come uno dei migliori della sua generazione. Non è un caso che Oldman abbia partecipato a un numero di film di successo straordinario nel corso della sua carriera e che sia l’attore in attività ad averne un numero maggiore nel suo paniere. Il François Truffaut 2022 si aggiunge a una sfilza incredibile di riconoscimenti che Gary Oldman ha ricevuto nel corso della sua carriera e che ne fanno l’ospite più importante della kermesse di Giffoni.

Il Giffoni award 2022 a Richard Madden approfondimento Gary Oldman compie 64 anni, i 10 migliori film dell'attore britannico Anche Richard Madden riceverà un premio. La serata a lui dedicata sarà il 25 luglio, quando il noto attore scozzese verrà insignito del Giffoni award. Tante le partecipazioni a serie importanti per Richard Madden, che nel 2019 ha ricevuto il Golden Globe come migliore attore di una serie drammatica per la sua interpretazione del sergente David Budd nella miniserie Bodyguard. Ma Richard Madden è anche noto per aver ricoperto il ruolo di Robb Stark nella saga HBO de Il Trono di Spade (Game of Thrones).