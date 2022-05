Damiano dei Maneskin con la fidanzata Giorgia Soleri e i Ferragnez

Damiano e l'amore con Giorgia Soleri

approfondimento

Giorgia Soleri è anche attivista. In questi giorni è stata tra i protagonisti alla Camera dei Deputati di una conferenza stampa per promuovere la proposta di legge per il riconoscimento delle patologie vulvodinia e neuropatia del pudendo. Con lei, ad accompagnarla, c'era anche il compagno, in un momento di pausa dagli impegni musicali. "Sono qui come alleato, amico e compagno” ha spiegato ai giornalisti presenti. “Quello che posso fare è cercare di aiutare con la mia visibilità, ma il grande lavoro lo stanno facendo le donne del comitato”. “Ho iniziato a soffrire a 16 anni e mi ci sono voluti otto anni per avere un nome per quel dolore” ha spiegato Giorgia Soleri, che su Instagram ha quasi 600mila follower. “Quello che oggi mi auguro è che le prossime Giorgia adolescenti non debbano aspettare così tanto senza una terapia". Nonostante abbiano reso pubblica la loro relazione dal 2021, la scrittrice e il cantante stanno insieme da ben quattro anni.