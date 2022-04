Giorgia Soleri pubblica il suo libro e condivide la dedica di Damiano

Ha 26 anni, una carriera da modella ben avviata e sta per pubblicare il suo primo libro di poesie. Per l’influencer Giorgia Soleri l’anno 2022 sembra riservare ricche novità. L’annuncio del suo debutto letterario arriva dalla stessa compagna del cantante del momento, Damiano dei Måneskin, con una raccolta di immagini condivise su Instagram.

Esce a maggio il libro di poesie di Giorgia Soleri

Un progetto, quello del libro di poesie, al quale Giorgia sembra tenere particolarmente, nel quale non solo ha riversato anni di versi scritti, ma che è ricco di significato. Edito da Vallardi Editore, il libro dal titolo La signorina Nessuno uscirà ufficialmente il 5 maggio in tutte le librerie, ma è possibile preordinarlo sul sito della casa editrice. Sul suo profilo Instagram, l’influencer ha condiviso la copertina del progetto in anteprima, accompagnata da parole ricche di emozioni: “Sono anni che penso a questo momento. anni che immagino nei minimi dettagli la copertina, il rumore delle pagine quando vengono sfogliate, il profumo che sprigionano. anni che mi ripeto le cose da dire, come dirle, che parole usare, cosa raccontare, come esprimere la mia infinita felicità. anni che penso a come presentare La signorina Nessuno e ora che quel tanto agognato momento è arrivato, mi ritrovo esterrefatta e ammutolita” scrive Giorgia Soleri.

Il libro è una raccolta di poesie, scritte a partire dal 2018 e condivise negli anni sull’omonima pagina Instagram: “Forse non si è mai pronti a condividere la realizzazione di un sogno, e incredula non faccio altro che sfogliare le pagine di un libro che nella mia testa esiste da anni. La Signorina Nessuno è nata nel 2018, ma io scrivo poesie dal 2006, pare. e La Signorina Nessuno in questi anni è cresciuta, è cambiata. è passata dalle scarse 50 pagine che componevano la primissima versione del manoscritto alle 208 che a breve, brevissimo, saranno tra mani che non sono le mie, tra le vostre mani e le mani di chiunque vorrà, per un motivo o per l’altro, conoscerla, leggerla, accarezzarla.” commenta felice ed emozionata la modella.