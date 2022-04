Måneskin in concerto a Roma, sold out al Circo Massimo

Vivo Concerti ha annunciato il sold out registrato dalla band con un post su Instagram: “Con più di 70.000 biglietti venduti, i nostri Måneskin registrano il sold out al Circo Massimo!”. Condividi

Il successo dei Måneskin continua inarrestabile. Nelle scorse ore Vivo Concerti ha annunciato il nuovo straordinario risultato messo a segno da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Il gruppo ha infatti venduto decine di migliaia di biglietti registrando il tutto esaurito al Circo Massimo.

Måneskin, più di 70.000 biglietti per il concerto a Roma approfondimento iHeartRadio, i Maneskin vincono il Best Alternative Artist Award Dalla vittoria sul palco del Festival di Sanremo al trionfo alla sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest passando per il successo internazionale che ha reso i Måneskin una delle formazioni più seguite e ascoltate a livello internazionale. Dopo il ritorno a Sanremo in qualità di super ospiti, il gruppo è ora pronto alle numerose date che lo vedrà impegnato in giro per il mondo.

approfondimento Måneskin, il Loud Kids Tour approderà anche in Nord America Tra i concerti più attesi quello al Circo Massimo, in programma il 9 luglio 2022. A tal proposito, poche ore fa Vivo Concerti ha annunciato il sold out registrato dalla band con un post su Instagram: “Con più di 70.000 biglietti venduti, i nostri Måneskin registrano il sold out al Circo Massimo!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vivo Concerti (@vivoconcerti) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Maneskin, sospeso il tour: erano previsti concerti in Russia e Ucraina Nel frattempo la formazione sta continuando a inanellare un successo dietro l’altro, tra i più recenti la conquista di un disco di platino per il singolo I Wanna Be Your Slave nel Regno Unito grazie alla vendita di oltre 600.000 copie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BRITs (@brits) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie