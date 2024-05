Eurovision 2024, Eden Golan canta per Israele: fischi in sala

LE PROTESTE

I manifestanti pro-Palestina hanno accusato l’Ebu di aver trattato in maniera differente il caso di Israele e quello della Russia, che nel 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina era stata squalificata dall’Eurovision perché avrebbe “portato discredito alla competizione”. L’Ebu ha invece difeso la decisione di includere Israele nella competizione, ritenuta un “evento musicale non politico” e “non un contest tra i governi”. La 68ª edizione dell’Eurovision è iniziata pochi giorni dopo l’offensiva militare delle Israel Defence Forces nella città di Rafah, a Gaza, e la partecipazione di Israele ha sollevato anche l’indignazione di Greta Thunberg, presente alle proteste in piazza. “È oltraggioso che Israele abbia il permesso di partecipare”, ha dichiarato l’attivista per l’ambiente. “Non possiamo rimanere in silenzio durante un genocidio”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invece elogiato Eden Golan per aver “affrontato con successo un’ondata di antisemitismo pur rappresentando con rispetto lo Stato di Israele”.