Léa Seydoux sarà Lady Margot in Dune 2

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Léa Seydoux sarebbe in trattativa per unirsi al cast composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler

Poco fa il magazine ha rivelato in esclusiva che Léa Seydoux sarebbe in trattativa per ricoprire i panni di Lady Margot, al momento Legenday non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.