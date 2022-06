4/11 ©Getty

Evans è subentrato come doppiatore di Buzz al posto di Tim Allen. Angus MacLane, regista del film, ha chiarito che il personaggio è solo tratto dall'iconico universo di Toy Story e che per questo film voleva qualcosa di totalmente differente. Chris Evans si è rivelato perfetto per un personaggio in grado di destreggiarsi tra scene comiche e d'azione. In foto, da sinistra, MacLane, la sceneggiatrice Galyn Susman ed Evans

