Lightyear - La vera storia di Buzz, nuovo trailer italiano del film

Scopriremo finalmente cosa è accaduto a Buzz dopo che è rimasto bloccato su un pianeta ostile che si trova a milioni di anni luce dalla Terra. Per la precisione, ben 4,2 milioni di anni luce separano quel pianeta dal nostro. Questo nuovo film svelerà come Buzz abbia tentato di tornare a casa assieme al suo comandante e al loro equipaggio. Non mancherà all'appello nemmeno simpaticissimo gatto robot, l’irresistibile Sox. Potete guardare il nuovo trailer italiano di Lightyear – La vera storia di Buzz nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Una colonna sonora stellare



Ad arricchire l'attesissimo spin-off di Toy Story è una colonna sonora da chapeau, firmata da uno dei compositori più geniali e premiati della storia del cinema: Michael Giacchino.

Dopo aver scritto le musiche di The Batman e Spider-Man: No Way Home, Giacchino si è tuffato nell’avventura intergalattica di Buzz per corredare le immagini con un contrappunto musicale degno della bellezza del visual.

Michael Giacchino ha ormai un rapporto di lunga data con Pixar, con cui collabora da anni. La loro partnership gli ha fruttato, tra i tantissimi riconoscimenti, un Oscar, un Golden Globe e un Grammy per la colonna sonora originale di Up.

Tra i titoli sfornati dalla Pixar e musicati da questo mostro sacro della settima arte e delle sette note ricordiamo, tra gli altri, Gli Incredibili – Una ‘normale’ famiglia di supereroi, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli Incredibili 2.



