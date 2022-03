Lightyear: nuovo trailer del film Disney Pixar

Le immagini del trailer e i dettagli della pellicola

Lightyear – La vera storia di Buzz, trailer e poster del film

Lightyear – La vera storia di Buzz segue le vicende del leggendario Space Ranger, per l’occasione doppiato da Chris Evans, in un’avventura intergalattica contro temibili nemici, coadiuvato dallo spassoso gatto Sox. Il lungometraggio è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar che ha co-diretto Alla Ricerca di Dory nel 2016, film spin-off de Alla Ricerca di Nemo incentrato sulla smemorata pesciolina co-protagonista della pellicola.

Lightyear – La vera storia di Buzz è prodotto da Galyn Sunsman, che in passato aveva già curato il corto Toy Story: Tutto un altro mondo. A firmare la colonna sonora ecco il premiato compositore Michael Giacchino, che ha lavorato nei recenti The Batman e Spider-Man: No Way Home. Egli ha un rapporto di lunga data con Pixar avendo vinto un premio Oscar, un Golden Globe e un Grammy Award per la colonna sonora originale di Up. Inoltre, il compositore ha partecipato anche a Gli Incredibili – Una normale famiglia di supereroi, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli Incredibili 2, tutti targati Pixar proprio a indicare il suo saldo rapporto con la mayor.