Manca ancora più di un mese all’uscita di Lightyear – La vera storia di Buzz, ma la Disney-Pixar ha pubblicato un nuovo trailer sul film d’animazione, nelle sale italiane a partire dal 15 giugno Condividi

L’universo di Toy Story è pronto per arricchirsi di un nuovo capitolo. Il prossimo 15 giugno, infatti, uscirà in Italia il nuovo film d’animazione Lightyear – La vera storia di Buzz che è uno spin-off della saga essendo incentrato, come si evince dal titolo, su Buzz Lightyear, lo Space Ranger spaziale che Andy, il bambino di Toy Story, acquista e aggiunge alla sua grande collezione che prevede anche il cowboy Woody, protagonista delle vicende.

Un nuovo trailer Special Look con scene inedite approfondimento Lightyear – La vera storia di Buzz, il nuovo trailer del film Nelle scorse ore, il canale Youtube della Pixar, che insieme alla Disney ha prodotto il film, ha pubblicato a sorpresa un nuovo trailer della pellicola. Per la precisione, si tratta di un filmato Special Look, al cui interno sono presenti anche alcune scene inedite. Nei quasi due minuti e mezzo di video, possiamo vedere e immaginare come si svilupperà l’avventura di Buzz, Space Ranger rimasto bloccato in un pianeta nemico dal quale cercherà di scappare in tutti i modi. Ad aiutarlo, oltre ad alcune giovani reclute, c’è il gatto Sox che si rivelerà un valido alleato contro l’Imperatore Zurg, antagonista della pellicola. Il film è diretto da Angus MacLane, alla sua seconda pellicola d’animazione dopo Alla ricerca di Dory del 2016, anch’essa curiosamente uno spin-off del film Alla ricerca di Nemo. Per il regista di Portland, però, il mondo dei cartoni animati è pane quotidiano, dal momento che ha debuttato come animatore nel 1998 in A Bug’s Life – Megaminimondo, per poi proseguire con Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (1999), Monsters & Co. (2001), Alla ricerca di Nemo (2003), Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi (2004), Cars – Motori ruggenti (2006), Ratatouille (2007), Up (2009) e Toy Story 3 – La grande fuga (2010).

Un cast d’eccezione tra i doppiatori di Lightyear – La vera storia di Buzz approfondimento Buon compleanno Pixar: tutti i film della casa d'animazione Chris Evans, attore noto soprattutto per aver prestato il volto a Capitan America, sarà il doppiatore del protagonista. Una scelta decisamente azzeccata per un artista non nuovo, appunto, a interpretare il ruolo dell’eroe. L’antagonista, cioè l’Imperatore Zurg, avrà la voce di James Brolin, mentre il gatto-robot Sox sarà doppiato da Peter Sohm. Per quanto concerne, invece, i doppiatori italiani, per Buzz è stato scelto Alberto Malanchino, noto per essere nel cast della fortunata serie tv Doc – Nelle tue mani nei panni del Dr. Gabriel Kidane. Per l’Imperatore Zurg, invece, spazio all’esperienza di Massimo Dapporto, mentre per il gatto Sox ecco Ludovico Tersigni, che abbiamo visto nelle tre stagioni di Summertime su Netflix (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick ) e, soprattutto, alla conduzione di X Factor al posto dello storico Alessandro Cattelan. Di seguito, andiamo a ricordare tutti i film incentrati sul mondo di Toy Story: Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995)

Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (1999)

Toy Story 3 – La grande fuga (2010)

Toy Story 4 (2019)

Lightyear – La vera storia di Buzz (2022) Infine, un pensiero non può non andare al compianto Fabrizio Frizzi, che ha legato il suo nome a Toy Story avendo doppiato Woody nei primi tre film.