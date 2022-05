La Scuderia Ferrari farà squadra con Disney e Pixar al Gran Premio di Monaco, per celebrare l’uscita del nuovo film “Lightyear – La vera storia di Buzz” (che sarà nelle sale italiane a partire dal 15 giugno). Per l’occasione è stata siglata una collaborazione straordinaria che vedrà la Ferrari gareggiare al Gran Premio di Monaco di Formula 1 (che si svolgerà domenica 29 maggio a Monte Carlo) dove - per la prima volta nella storia della scuderia - il logo del film Disney-Pixar apparirà sulle monoposto, sul casco e sulle tute dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La collaborazione tra Ferrari e Disney-Pixar



approfondimento

Lightyear - La vera storia di Buzz, nuovo trailer italiano del film

Entrambe le realtà - quella di Scuderia Ferrari da un lato e quella di “Lightyear – La vera storia di Buzz” dall'altr - sono il risultato di due aspetti fondamentali: la velocità e il lavoro di squadra.

Proprio questi due pilastri, che hanno reso grande la Ferrari in tutto il mondo, sono i fil rouge che intessono la trama del lungometraggio di animazione in arrivo. Il film che racconta le origini del mitico Space Ranger messo a titolo, infatti, vede nella velocità e nel lavoro di squadra i propri punti di forza. Esattamente come per la prestigiosa Scuderia che ha stretto una partnership con Disney e Pixar.