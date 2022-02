Lightyear, pubblicato il poster della pellicola

Il poster con Buzz Lightyear

I canali statunitensi Disney e Pixar hanno ufficializzato la data di uscita di Lightyear – La vera storia di Buzz per il prossimo 17 giugno, data confermata da quanto riportato sul poster ufficiale. La stessa immagine, che vede il protagonista in primo piano, è stata diffusa anche dai canali ufficiali italiani ma la nostra versione non si sbilancia sulla data di uscita della pellicola al cinema e al momento c'è la conferma che il film uscirà in estate.

I social nazionali riportano inoltre l'informazione che il doppiaggio del personaggio principale è stato affidato ad Alberto Malanchino, attore italiano classe 1992 noto per le sue interpretazioni nel drama adolescenziale Summertime e nel medical drama Doc -Nelle tue mani. Buzz, nella versione originale, come è noto, ha la voce dell'attore Chris Evans che subentra a Tim Allen, doppiatore dell'astronauta nei primi quattro film di Toy Story.

Comincia a delinearsi sempre più, dunque, anche la versione nostrana della nuova attesa avventura Disney Pixar che precederà di tre mesi Turning Red, altro film Pixar la cui distribuzione interesserà esclusivamente la piattaforma Disney Plus, i cui contenuti sono visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.