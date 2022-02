Lightyear, il trailer del film Pixar

Appuntamento all’estate 2022 per il film che racconterà le origini di Buzz Lightyear, il “vero” Space Ranger che ha ispirato il giocattolo di Toy Story

Disney Pixar ha proposto online un nuovo trailer di Lightyear, film che proporrà la storia dell’astronauta al quale è ispirato il celebre giocattolo di Toy Story. Un’idea a dir poco geniale, da subito apprezzata dai fan, che hanno esultato anche per la scelta di Chris Evans come doppiatore nella versione originale in inglese della pellicola. Dopo il primo teaser, ecco un filmato un po’ più esteso, che offre qualche indizio ulteriore su ciò che potrebbe accadere nel corso della pellicola animata.