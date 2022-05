Trailer, trama e cast di Spiderhead

approfondimento

I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO

Il film si concentra prettamente su due detenuti che devono sottostare, come gli altri prigionieri, a degli esperimenti dello scienziato a capo della struttura. Questi somministra alle persone dei farmaci in grado di alterare la loro mente, che non sempre però portano i risultati sperati. Martedì 17 maggio, attraverso i canali social ufficiali, Netflix ha diffuso il primo trailer della pellicola dalla durata di 2:12 minuti. Nelle immagini possiamo vedere come Chris Hemsworth, lo scienziato e antagonista del lungometraggio, in un certo senso costringa i suoi detenuti a prendere dei farmaci speciali garantendo loro una prospettiva di vita migliore grazie a essi. In realtà, continuando a guardare il trailer, ci accorgiamo che gli effetti sono tutt’altro che positivi, con i prigionieri che manifestano diversi sintomi come allucinazioni, scatti di rabbia o depressione. Oltre a Chris Hemsworth, gli altri due protagonisti principali sono Miles Teller e Jurnee Smollett, i due detenuti che instaurano un legame tra loro e proveranno ad allearsi per mettere fine ai folli esperimenti dello scienziato. Spiderhead prende ispirazione dal racconto Fuga dall’Aracnotesta, scritto da George Saunders per il New Yorker. La regia è stata affidata a Joseph Kosinski, che il prossimo 25 maggio vedrà su tutte le sale italiane il suo ultimo film Top Gun: Maverick, sequel del cult del 1986 che ha lanciato Tom Cruise nel panorama internazionale. Il regista torna quindi a lavorare con Miles Teller, anch’egli scritturato nella pellicola con protagonista Pete “Maverick” Mitchell. Per quanto concerne la sceneggiatura, essa è stata affidata a Paul Wernick e Rhett Reese, tra i migliori nel ruolo e che in passato hanno fatto parte di ambiziosi progetti come Zombieland e Deadpool.