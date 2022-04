Il 2 giugno 2023 uscirà Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel della prima pellicola animata Spider-Man: Un nuovo universo. Rispetto al primo film, saranno presenti addirittura 240 personaggi e 6 universi Condividi

Il CinemaCon è un evento annuale che riguarda i proprietari dei cinema. Quest’anno, la rassegna è iniziata lunedì 25 aprile e si concluderà giovedì 28 aprile al Ceasar’s Palace di Las Vegas. Approfittando della kermesse, alcuni produttori hanno annunciato lo sviluppo di alcuni lavori futuri, come ad esempio i sequel di Venom e Ghostbusters. Oltre a questo, però, sono stati trasmessi alcuni minuti in anteprima di pellicole che vedremo prossimamente nelle sale, tra cui il film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo.

Ben 240 personaggi presenti in Spider-Man: Across the Spider-Verse approfondimento Spider-Man: Across the Spider-Verse l'uscita slitta al 2023 Inizialmente in programma il prossimo ottobre, Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato rinviato al 2 giugno 2023, ma i fortunati presenti al CinemaCon hanno potuto assistere ai primi 15 minuti del lungometraggio animato. Phil Lord e Christopher Miller, tra i principali produttori della pellicola, hanno svelato al pubblico che, rispetto al primo capitolo dopo i personaggi erano “appena” 40, si arriverà a vedere ben 240 personaggi diversi nel secondo capitolo animato legato a Spider-Man. A riguardo, Miller ha parlato con toni entusiastici:"Non puoi fare un film con lo scopo di essere unico e rivoluzionario e poi ripetere la stessa cosa nel sequel. Avremo la più grande troupe di sempre per un film d'animazione”. Ricordiamo che è stato annunciato anche un terzo film d’animazione su Spider-Man, intitolato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che uscirà nelle sale cinematografiche il 29 marzo 2024.

Le anticipazioni su quello che vedremo in Spider-Man: Across the Spider-Verse approfondimento Spider-Man: Across the Spider-Verse: ogni dimensione avrà il suo stile Sono state svelate alcune anticipazioni sulla trama della seconda pellicola, che dovrebbe presentare addirittura 6 universi paralleli, oltre ai già citati 240 personaggi. Il film dovrebbe iniziare sulla Terra-65, una delle innumerevoli versioni alternative del pianeta, dove vive Gwen Stacy. Ella, dopo uno scontro con una versione alternativa di Vulture, viene tratta in salva da Miguel O’Hara, già intravisto nelle scene dopo i titoli di coda di Spider-Man: Un nuovo universo nel ruolo dello Spider-Man della Terra-928. A seguire, tra i personaggi presenti, spicca anche la presenza della Spider-Woman della Terra-404, cioé Jessica Drew. Per quanto concerne, invece, i film di Spider-Man non d’animazione, è uscito nel 2021 Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo con protagonista Tom Holland, Spider-Man legato all’universo Marvel. Sempre lo scorso anno, abbiamo assistito a Venom – La furia di Carnage, primo capitolo del celebre nemico dell’Uomo-Ragno a intrecciarsi con le vicende dei film dell’universo Marvel, evento che non si era verificato con il primo film su Venom del 2018.