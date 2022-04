Spider-Man: Across the Spider-Verse l'uscita slitta al 2023

Brutte notizie per i fan delle avventure dei personaggi dell'universo Marvel e, in particolare, di Spider.Man. Il sequel del successo animato Spider-Man: Un nuovo universo del 2018, l'atteso Spider-Man: Across the Spider-Verse, non arriverà in sala come previsto, ad ottobre 2022, bensì il 2 giugno 2023. Sony Pictures e Marvel Studios, inoltre, hanno annunciato attraverso i loro canali ufficiali che la Parte II del titolo slitta al 2024, più precisamente a marzo. A quanto sembra, lo spostamento in avanti delle date è dovuto ai tempi di lavorazione del titolo d'animazione la cui post-produzione si sarebbe rivelata più impegnativa del previsto.

Nel primo film eliminata dal titolo la dicitura Parte I

approfondimento

Spider-Man: Across the Spider-Verse: ogni dimensione avrà il suo stile

La precisazione sul futuro di Spider-Man: Across the Spider-Verse riguarda anche i titoli ufficiali del seguito della storia del 2018 che, secondo i piani già annunciati, sarebbe uscito diviso in due parti. Dal film che arriverà al cinema a giugno 2023 i piani alti hanno rimosso la specifica Parte I che completava il titolo. Al cinema la nuova storia arriverà dunque come Spider-Man: Across the Spider-Verse e Spider-Man: Across the Spider-Verse- Parte II.

I fan che hanno cominciato a commentare il rinvio dell'atteso sequel possono solo accontentarsi di quanto è stato comunicato online. Tra i commenti che contano, è importante un tweet del produttore Christopher Miller che ha scritto sul suo profilo Twitter “Più tempo per renderlo grandioso”, poche parole che lasciano supporre che la motivazione dell'attesa sia da ricercare nella post-produzione della pellicola.

Quanto al film, le variazioni interessano solo la data di diffusione per il pubblico, non sembrano esserci novità sul fronte del cast vocale che in originale avrà tra i doppiatori, Shameik Moore, quest'ultimo come voce di Miles Morales\Spider-Man, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac e Issa Rae.