Novità nel cast del decimo capitolo della saga. Nelle scorse ore Vin Diesel ha annunciato l’arrivo di Brie Larson ( FOTO ) nel nuovo film di Fast and Furious .

Una foto che vede i due attori felici e sorridenti. L’interprete di Dominic Toretto ha pubblicato uno scatto in compagnia di Brie Larson , classe 1989 , rivelando il suo arrivo nel prossimo titolo del franchise di successo mondiale.

Fast and Furious 10, le parole di Jason Momoa sul film

approfondimento

Fast and Furious, Vin Diesel parla della chiusura della saga

Se alcune settimane fa la notizia dell’ingresso di Jason Momoa nel cast della pellicola ha raccolto grandi consensi da parte del pubblico, ora un’altra novità ha entusiasmato i fan.

Nelle scorse ore Vin Diesel ha rivelato l’arrivo di Brie Larson che avrà il compito di rivestire i panni di un nuovo personaggio: “Chiaramente si vedono amore e risate in questa immagine, ma non si vede il personaggio che vi verrà presentato in Fast10”.