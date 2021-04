Captain Marvel 2, il duro allenamento di Brie Larson: VIDEO

A maggio 2021 avranno inizio le riprese del film, atteso per l’11 novembre 2022. Spazio anche per Teyonah Parris e Iman Vellani Condividi:

Grande attesa per “Captain Marvel 2”, che porterà nuovamente Carol Denvers sul grande schermo dopo la sua apparizione in “Avengers: Endgame”. La trama della pellicola andrà a collegarsi direttamente con quella della serie TV “WandaVision”. Il tutto per arricchire la già complessa trama della Fase 4 del MCU.

A maggio partiranno le riprese della pellicola, il che vuol dire che Brie Larson è attualmente impegnata in una dura fase di allenamento. L'attrice ha pubblicato un filmato sul proprio profilo ufficiale Twitter, mostrando una breve sezione del suo workout, con tanto di coaching a distanza, considerando le norme Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). È possibile sentire il respiro affannoso di Larson, il che lascia comprendere quanto complesso sia l'allenamento per poter raggiungere la forma fisica di una supereroina come Captain Marvel. Questa è soltanto la prima fase, come spiegato nel suo post: "Ecco, ci risiamo. È tempo di ripartire con il lavoro".

Captain Marvel 2, cosa sappiamo

Qualche informazione relativa a "Captain Marvel 2" è stata rilasciata nel corso dell'Investor Day della Disney. Quando il pubblico rivedrà Carol Denvers sarà accompagnata da Iman Vellani, che farà il proprio debutto nella serie "Ms. Marvel" su Disney+, disponibile anche su Sky Q. Continua il costante intreccio tra serie TV e film nella Fase 4 del MCU. Spazio inoltre a Monica Rambeau, ovvero Teyonah Parris. L'attrice è stata già apprezzata in "WandaVision", dove ricopre un ruolo molto importante. La sua versione giovanile era stata mostrata in "Captain Marvel". Da allora è trascorso molto tempo e sua madre è deceduta mentre lei era stata spazzata via per 5 anni dallo schiocco di dita di Thanos.