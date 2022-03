Uncharted, i primi dieci minuti del film su YouTube

Tom Holland, il racconto delle riprese

approfondimento

Uncharted, il cast del film con Tom Holland dal 17 febbraio al cinema

Alcune settimane fa Tom Holland ha mostrato al pubblico parte dello straordinario lavoro fatto sul set raccontando le riprese della scena in cui vola fuori da un aereo: “La sequenza in cui voliamo fuori dall’aereo sulle casse l’abbiamo girata in cinque settimane, quasi ogni giorno”.