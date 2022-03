Mister Paura presenta Old, l'horror di M. Night Shyamalan

La rubrica di Sky dedicata al cinema del brivido ci porta alla scoperta del nuovo, terrifcante film del regista del "Sesto Senso", L'appuntamento con Old è per giovedì 31 marzo su Sky Cinema Uno e in streaming su Now

E 'online e in programmazione su canali di Sky Cinema, la nuva puntata di Mister Paura, la rubrica dedicata ai film horror., che si avvale della regia di Simone Delvecchio e del montaggio di Maurizio Grillo ( QUI TROVATE TUTTE LE PUNTATE) Questa volta grazie al genio del Makeup Artist Luca Luce , l'indagatore dell'incubo è invecchiato tutto di un colpo per presentare Old, il nuovo myystery thriller diretto da M. Night Shyamalan e interpretato da Gael García Bernal La storia inizia con Guy e Prisca, una coppia in crisi, che ha scelto di andare in vacanza con i propri due figli in resort esclusivo e poco noto. Arrivati sul luogo, la famigli accetla proposta de gestori di visitare una spiaggia oceanica incontaminata, ma presto scopriranno che il luogo nasconde un incredibile segreto. Il film , disponibile anche in 4k, andrà in onda il 31 marzo su Sky Cinema Uno e in streaming su Now

Cosi i protagonisti del film berranno l’amaro calice. L’alfa e l’omega volteggeranno in una danza macabra. E non scopriremo mai il titolo del film in cui Marlon Brando e Jack Nicholson recitano insieme. Apprenderemo invece quanto sia terrificante invecchiare e morire. Perché “This is The End, my only Friend”, come canta Emanuela Battista nel finale della puntata

Schizofrenia, epilessia, tetano, osteoporosi, cifosi non sono trucchi da salotto, ma incubi che si palesano come i serpenti di Chronos, il dio del tempo. E si sa la falce del tempo miete, senza pietà, i suoi figli La morte è una livella. Le parche tagliano i fili.

In ferie in un resort tropicale, un eterogeneo gruppo di turisti scoprirà che il problema in questa vacanza non è come ammazzare tempo, ma il contrario. Su quest’isola, la fretta uccide

E non si scherza con la senilità in Old, l’ultimo film di Mister Paura presenta Old, l'horror diretto da M. Night Shyamalan

Mister Paura presenta The Conjuring: Per ordine del diavolo

Old, il terrore del tempo che passa

approfondimento

Luca Luce: il mago del make up 3D, tra illusione e realtà

La genesi di Old è iniziata, letteralmente, come un dono. Per la festa del papà, le tre figlie di M. Night Shyamalan gli avevano regalato una graphic novel meditativa e stimolante del 2011, ‘Sandcastle’, dello scrittore francese Pierre Oscar Lévy e dell'artista Frederik Peeters. La graphic novel, su un gruppo di persone in vacanza su una spiaggia appartata che scoprono di invecchiare rapidamente, ha immediatamente acceso l'immaginazione di Shyamalan.

Dopo aver completato la sua trilogia di successo “Eastrail 177”, iniziata con Unbreakable – Il predestinato del 2000, seguito da Split del 2016, e terminata con il fortunato Glass del 2019, Shyamalan ha iniziato a immergersi nella sceneggiatura di quello che sarebbe diventato Old, trasformandolo ed elevandolo a un thriller esistenzialista che affronta alcuni degli enigmi dell'umanità: la mortalità, il rimpianto, l'amore, il coinvolgimento e la natura del tempo, che fanno scaturire domande profondamente provocatorie come: se ci rimanesse un solo giorno di vita, come lo passeremmo? Con chi? Cosa ci importerebbe di più?