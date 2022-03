Grimes, la compagna di Musk, voleva dirigere Dune prima di Villeneuve

Grimes, cantante e compagna di Elon Musk, ha sempre avuto un grande amore per Dune, motivo per il quale avrebbe voluto dirigere proprio una pellicola basata sul libro. Il magazine IndieWire ha rilanciato quanto rivelato dall’artista in un articolo pubblicato su Vanity Fair.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato da IndieWire, la cantante ha apprezzato così tanto il film da aver firmato un accordo con Warner Bros. per la promozione della pellicola, iniziativa poi sfumata per la rescissione del contratto dopo una sua foto con il Manifesto del Partito Comunista come presa in giro nei confronti di Elon Musk.

Nel frattempo Dune si prepara all’attesa notte della novantaquattresima edizione degli Academy Awards dove si presenterà ai nastri di partenza con ben dieci candidature.