La cantante che è la compagna del celebre imprenditore sudafricano è un’appassionata di fantascienza, da sempre affascinata dalle creature extraterrestri. Si è fatta tatuare sulla schiena degli strani arabeschi in rilievo che lei definisce “cicatrici aliene”

La cantante canadese Grimes, compagna che da 3 anni affianca Elon Musk, è una fan sfegatata della fantascienza, con una passione particolare per il mondo degli alieni. Per questo motivo si sarebbe fatta tatuare degli strani arabeschi sulla schiena da lei definiti come "cicatrici aliene".



All'anagrafe Claire Elise Boucher, 33 anni, professione cantante, artista grafica nel tempo libero e partner del celebre imprenditore sudafricano (nonché madre dell'ultimo dei suoi figli, X Æ A-XII. Sì, proprio così: questo è il nome), colei che è nota al grande pubblico (social soprattutto) con lo pseudonimo di Grimes è molto attratta dalle creature aliene.

La "cartina di tornasole" di questa sua viscerale passione è il suo profilo Instagram: Un puzzle di tasselli che omaggiano il mondo degli extraterrestri. Tante sono le immagini di strane creature che sembrano arrivate dal futuro, ibridi tra esseri umani e vampiri, senza tralasciare la tradizione elfica. Lei stessa ama impersonare queste creature, effettando il tutto con Photoshop. Il suo nome d'arte è proprio un omaggio a Ken Grimes, artista statunitense famoso per le sue opere pittoriche dedicate agli alieni.